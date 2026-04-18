إنجاز طبي بمستشفى منزل بورقيبة: إجراء أول عملية لتركيب دعامة للأبهر الصدري النازل

تمكن الفريق الطبي بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من إجراء أول عملية لتركيب دعامة للأبهر الصدري النازل (Endoprothèse aortique) لفائدة مريضة تبلغ من العمر 58 سنة، في تدخل دقيق يسجل كسابقة على مستوى الجهة، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة.وقد تم إنجاز هذا التدخل بتكامل جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى، وبالتعاون مع فريق جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي عبد الرحمان مامي بأريانة.ويعكس هذا الإنجاز، وفق البلاغ ذاته، تطور الإمكانيات التقنية بقاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، إلى جانب قدرتها على إجراء تدخلات متقدمة، بما يساهم في تحسين التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحية ذات الاختصاص العالي من المواطنين.