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حاتم بولبيار : تهديد نائبا النهضة من طرف الغنوشي وصهره عبد السلام جعلهما ينفيان تزكيتهما لي

Lundi 19 Août 2019

Lundi 19 Août 2019
باب نات - تحدّى حاتم بولبيار النائب ماهر المذيوب وقال أنه مستعد للمثول أمام القضاء لتبرئة ساحته. وقال في تصريح لاذاعة أسكسبريس أن تهديد نائبا النهضة من طرف الغنوشي وصهره عبد السلام جعلهما ينفيان تزكيتهما له.

وكانت النائبة عن حركة النهضة كريمة التقاز نفت تزكيتها حاتم بولبيار للانتخابات الرئاسية الذي تحصّل على 11 تزكية وفق القائمة التى نشرتها هيأة الانتخابات.
ونشرت فاطمة التقاز صورتها مع رئيس الهيئة نبيل بفون وقالت إنها قدّمت له صباح الأحد المؤيدات اللازمة التي تؤكد عدم تزكيتها لحاتم بولبيار.

تجدر الاشارة إلى أن النائب عن حركة النهضة أيضا، ماهر المذيوب، سبق له أن نفي تزكيته لحاتم بولبيار مشيرا إلى أنه قام فقط بتزكية الياس الفخفاخ.


  
  
     
  
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