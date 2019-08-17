الهاروني من مدنين : دخلنا الانتخابات الرئاسية بعبد الفتاح مورو للفوز من الدور الأول

Samedi 17 Août 2019
باب نات - أكّد السبت 17 أوت، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني أن الحركة دخلت الانتخابات الرئاسية للفوز منذ الدور الأول نافيا أن تكون مشاركة النهضة في الرئاسية مشاركة صورية.
وقال الهاروني في اجتماع شعبي بمدنين " سندخل الانتخابات الرئاسية للفوز ... منذ الدور الأول ان شاءالله، وان لم يكن ذلك فسنسعى لان يكون النصر محققا وقويا في الدور الثاني وأي كلام عن مشاركة للمشاركة مردود على أصحابه".
وفي سياق متصل تحدّث الهاروني عن ترشّح القيادي السابق بالنهضة حمادي الجبالي وشدّد على أن هذا الأخير ابن الحركة وتوقّع انسحابه من سباق الانتخابات لفائدة مورو.
وقال الهاروني في اجتماع شعبي بمدنين " سندخل الانتخابات الرئاسية للفوز ... منذ الدور الأول ان شاءالله، وان لم يكن ذلك فسنسعى لان يكون النصر محققا وقويا في الدور الثاني وأي كلام عن مشاركة للمشاركة مردود على أصحابه".
وفي سياق متصل تحدّث الهاروني عن ترشّح القيادي السابق بالنهضة حمادي الجبالي وشدّد على أن هذا الأخير ابن الحركة وتوقّع انسحابه من سباق الانتخابات لفائدة مورو.
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Par:weldtounes (Tunisia )
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