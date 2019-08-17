Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hob Eeh  

الهاروني من مدنين : دخلنا الانتخابات الرئاسية بعبد الفتاح مورو للفوز من الدور الأول

Samedi 17 Août 2019

Samedi 17 Août 2019
باب نات - أكّد السبت 17 أوت، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني أن الحركة دخلت الانتخابات الرئاسية للفوز منذ الدور الأول نافيا أن تكون مشاركة النهضة في الرئاسية مشاركة صورية.

وقال الهاروني في اجتماع شعبي بمدنين " سندخل الانتخابات الرئاسية للفوز ... منذ الدور الأول ان شاءالله، وان لم يكن ذلك فسنسعى لان يكون النصر محققا وقويا في الدور الثاني وأي كلام عن مشاركة للمشاركة مردود على أصحابه".


وفي سياق متصل تحدّث الهاروني عن ترشّح القيادي السابق بالنهضة حمادي الجبالي وشدّد على أن هذا الأخير ابن الحركة وتوقّع انسحابه من سباق الانتخابات لفائدة مورو.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187533

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 17 Août 2019 à 13h 20m |           
مورو رئيس منذ الدورة الأولى .يبدو كلام الهاروني تؤيده الأوضاع على الأرض بعد تشرذم الأحزاب المنافسة فالنداء يتقدم بسبعة مترشحين والجبهة بثلاثة مرشحين ما يفتح طريق قرطاج لعبد الفتاح بلا منافس جدي .

BABANETTOO  (France)  |Samedi 17 Août 2019 à 12h 47m |           
C'est ce les observateurs Européens, les vrais, prédisent ...

Abdelfattah MOUROU serait élu dès le premier tour ...

Tout le monde, surtout la machine du parti ENNAHDHA vont se mobiliser surtout après les menaces d'emprisonnement du très faible, mais SOUTENU PAR L'EGYPTE ET LES EMIRATS, Abdelkrim ZEBIDI

BABANETTOO  (France)  |Samedi 17 Août 2019 à 12h 46m |           
C'est ce les observateurs Européens, les vrais, prédisent ...

Abdelfattah MOUROU serait élu dès le premier tour ...

Tout le monde, surtout la machine du parti ENNAHDHA vont se mobiliser surtout après les menaces d'emprisonnement du*****Abdelkrim ZEBIDI



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