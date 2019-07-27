Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatit-Ganbina  

المحرس: رئيس البلدية محمد شنيور يبادر بتكرم البطل التونسي في الكاراتيه ''محمد اليانقي''

Samedi 27 Juillet 2019

Samedi 27 Juillet 2019
باب نات - بإقتراح من الناشط في المجتمع المدني بالمحرس شمس سلامة ، بادر رئيس بلدية المحرس محمد شنيور رفقة عددا من اعضاء من المجلس البلدي و بحضور المندوب الجهوي بصفاقس لديوان التونسيين بالخارج المنصف الخليفي و عددا من النشطاء في المجتمع المدني، يوم الجمعة 26 جويلية 2019 بقاعة الإجتماعات ببلدية المحرس ، بتكريم البطل التونسي محمد اليانڤي علي إثر تتوبجه مؤخرا بطلا في الكاراتيه بباريس وذلك في إطار جلسة عمل تشاركية بين المواطنين بالخارج و بلدية المحرس حول التنمية بالجهة .

وقد عبر البطل" محمد اليانڤي"عن سعادته بهذا التكريم و وجه الشكر لولدته السيدة هندة بوعزيز و كافة أفراد عائلته وأصدقائه وكل من دعمه حتى يصل إلى هذا الإنجاز .


البطل التونسي محمد اليانڤي (Junior 1 /+ 76 kg )
16 سنة، لاعب محترف في رياضةالكاراتيه، أصيل مدينة المحرس من ولاية صفاقس، إبن نادي " Club de sarcelles" بباريس.

يذكر أنه كان قد بدأ مسيرته قبل نحو 4 سنوات وقد تحصل على حزام أسود درجة أولي في الكاراتيه عندما بلغ من العمر 14 سنة و الآن في رصيده حولي 56 ميدالية متنوعة منها الذهبية و الفضية و البرونزية و عددا من الكؤوس.

  
  
     
  
rtt-8b1c5a61185757305832b6945cfcb428-2019-07-27 23:44:10






0 de 0 commentaires pour l'article 186498



En continu

السبت 27 جويلية 2019 | 24 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:33 16:16 12:33 05:21 03:37
25°
 25° % 73 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.83 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-2434°-2233°-2233°-2236°-24
  • Avoirs en devises
    16042,9

  • (26 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20574 DT        1$ =2,87723 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 juill)   299,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564269047|186498 310|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires