المحرس: رئيس البلدية محمد شنيور يبادر بتكرم البطل التونسي في الكاراتيه ''محمد اليانقي''

Samedi 27 Juillet 2019



باب نات

- بإقتراح من الناشط في المجتمع المدني بالمحرس شمس سلامة ، بادر رئيس بلدية المحرس محمد شنيور رفقة عددا من اعضاء من المجلس البلدي و بحضور المندوب الجهوي بصفاقس لديوان التونسيين بالخارج المنصف الخليفي و عددا من النشطاء في المجتمع المدني، يوم الجمعة 26 جويلية 2019 بقاعة الإجتماعات ببلدية المحرس ، بتكريم البطل التونسي محمد اليانڤي علي إثر تتوبجه مؤخرا بطلا في الكاراتيه بباريس وذلك في إطار جلسة عمل تشاركية بين المواطنين بالخارج و بلدية المحرس حول التنمية بالجهة .وقد عبر البطل" محمد اليانڤي"عن سعادته بهذا التكريم و وجه الشكر لولدته السيدة هندة بوعزيز و كافة أفراد عائلته وأصدقائه وكل من دعمه حتى يصل إلى هذا الإنجاز .البطل التونسي محمد اليانڤي (Junior 1 /+ 76 kg )16 سنة، لاعب محترف في رياضةالكاراتيه، أصيل مدينة المحرس من ولاية صفاقس، إبن نادي " Club de sarcelles" بباريس.يذكر أنه كان قد بدأ مسيرته قبل نحو 4 سنوات وقد تحصل على حزام أسود درجة أولي في الكاراتيه عندما بلغ من العمر 14 سنة و الآن في رصيده حولي 56 ميدالية متنوعة منها الذهبية و الفضية و البرونزية و عددا من الكؤوس.