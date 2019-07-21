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المكتب السياسي للبديل التونسي يصادق بالإجماع على كل قائماته الانتخابية في 33 دائرة

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
باب نات - عقد البديل التونسي اجتماعا استثنائيا لمكتبه السياسي اليوم الأحد 21 جويلية 2019 صادق خلاله على كامل قائماته للانتخابات التشريعية القادمة التي تغطي كل الدوائر الانتخابية وعددها 33.




كما قرر الشروع ابتداء من يوم الاثنين 22 جويلية 2019 في إيداع قائماته والإعلان عن تركيبتها الاسمية الكاملة وعن كل مترشحي البديل التونسي تباعا على امتداد فترة تقديم الترشحات .

  
  
     
  
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