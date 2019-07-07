الصحبي بن فرج: ريم محجوب تراجعت عن تاييد العياشي الهمامي شماتة في النهضة

Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - كشف النائب الصحبي بن فرج ان النائبة عن افاق تونس ريم محجوب كانت مؤيدة للعياسي الهمامي على راس المحكمة الدستورية ولكن عندما ايدته النهضة تراحعت عن ذلك.
واوضح الصحبي بن فرج ان ربط المحكمة الدستورية بالعياشي الهمامي لم يعد مقبولا.
وكتب الصحبي بن فرج في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " طيلة الأسبوع الفارط ، الحمد لله أجمع الشعب التونسي على إعطائنا الدروس حول ضرورة إرساء المحكمة الدستورية وأجمعت النخب على اتهام النواب بتعطيلها،
واحنا طبعا نتلقى في الدروس والاتهامات، بكل صدر رحب (على الأقل التهمة هذي أقل وأبرك من تهمة الانقلاب) ونقولو يا جماعة راهو تقريبا impossible نتفاهمو145 نائب من خمسة أو ستة كتل وأحزاب على أسماء معينة
الْيَوْمَ أصبح النقاش :
•النهضة قالت انو ما فماش محكمة دستورية من غير العياشي الهمامي(وطبعا ذكرتنا بالفيتو متاعها على سناء بن عاشور)،
•مشروع تونس قال ما فماش محكمة بالعياشي الهمامي،
•نصف الفيسبوك (معناها الرأي العام) يسب في العياشي وقالك يا سيدي بلاش منها محكمة دستورية متاع خوانجية،
•والنصف الثاني يسب في الي يسبّو في العياشي الهمامي والمنظمات الحقوقية خرجت بيان مساندة للعياشي وسناء بن عاشور(التي سحبت ترشحها وشكرت من ساندها)
الرأي العام يأثر زادة على المواقف المتحولة لبعض السادة النواب، مثلا الزميلة ريم محجوب كانت وراء ترشيح العياشي الهمامي عندما كانت في كتلة آفاق ، توة أصبح موقفها أنو العياشي الهمامي يمثل مشكلة بما أنو النهضة قالت انو يا إما المحكمة الدستورية ويا إما العياشي الهمامي "
واوضح الصحبي بن فرج ان ربط المحكمة الدستورية بالعياشي الهمامي لم يعد مقبولا.
وكتب الصحبي بن فرج في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " طيلة الأسبوع الفارط ، الحمد لله أجمع الشعب التونسي على إعطائنا الدروس حول ضرورة إرساء المحكمة الدستورية وأجمعت النخب على اتهام النواب بتعطيلها،
واحنا طبعا نتلقى في الدروس والاتهامات، بكل صدر رحب (على الأقل التهمة هذي أقل وأبرك من تهمة الانقلاب) ونقولو يا جماعة راهو تقريبا impossible نتفاهمو145 نائب من خمسة أو ستة كتل وأحزاب على أسماء معينة
الْيَوْمَ أصبح النقاش :
•النهضة قالت انو ما فماش محكمة دستورية من غير العياشي الهمامي(وطبعا ذكرتنا بالفيتو متاعها على سناء بن عاشور)،
•مشروع تونس قال ما فماش محكمة بالعياشي الهمامي،
•نصف الفيسبوك (معناها الرأي العام) يسب في العياشي وقالك يا سيدي بلاش منها محكمة دستورية متاع خوانجية،
•والنصف الثاني يسب في الي يسبّو في العياشي الهمامي والمنظمات الحقوقية خرجت بيان مساندة للعياشي وسناء بن عاشور(التي سحبت ترشحها وشكرت من ساندها)
الرأي العام يأثر زادة على المواقف المتحولة لبعض السادة النواب، مثلا الزميلة ريم محجوب كانت وراء ترشيح العياشي الهمامي عندما كانت في كتلة آفاق ، توة أصبح موقفها أنو العياشي الهمامي يمثل مشكلة بما أنو النهضة قالت انو يا إما المحكمة الدستورية ويا إما العياشي الهمامي "
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: الصحبي بن فرج: ريم محجوب تراجعت عن تاييد العياشي الهمامي شماتة في النهضة