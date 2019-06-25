بسبب التلاعب بنتائج استطلاعات الراي... مشادة بين لطفي العماري ونبيل بلعم

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - قال نبيل بلعم رئيس الغرفة التونسية لمكاتب استطلاعات الراي ومدير عام مؤسسة امرود كونسلتينع انه صدم من مقال في جريدة الصباح يتهجم على المؤسسة بسبب استطلاعات الراي الأخيرة.
وأضاف نبيل بلعم " كان على المسؤولين في الصباح الاتصال بي والتفاهم معي حول اسباب رفض استطلاع الراي وماهي المشاكل الموجودة.
من جانبه انتقد لطفي العماري تصريحات نبيل بلعم قائلا " انتم متواطئون مع السياسيين في رفض قانون ينظم قطاع استطلاعات الراي مضيفا " مؤسسات استطلاعات الراي خطيرة على الديمقراطية بدون قانون.
وتابع العماري " مؤسسات استطلاعات الراي تعمل على تغيير التوجهات طيلة سنوات مضيفا " نحن في "بلاد سخونة وجونا مش فسفس لكي نقبل نتائج استطلاعات الراي.
وكانت جريدة “الصباح” أعربت في عددها الصادر يوم الأحد 23 جوان 2019 عن “استغرابها من محاولة استعمال مؤسسة امرود كونسلتينغ “دار الصباح” لتمرير استطلاعات رأي مشبوهة”، مطالبة بالكشف عن “كل الأعمال الاحصائية “الخام” المتعلقة باستطلاع الرأي الأخير لأمرود أمام الرأي العام”.
وانتقدت “دار الصباح” في مقال بعنوان “عندما تتلاعب “أمرود كونسلتينغ بنتائج استطلاع الرأي: “دار الصباح” ترفض أن تكون حصان طروادة في معارك قذرة !” ما أسمته بـ”انزلاق رئيس الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرّأي نبيل بلعم في ما لا يخدم مصداقية شركات سبر الآراء في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد بمحاولته النيل بالتلميح من مصداقيتها”.
وأضاف نبيل بلعم " كان على المسؤولين في الصباح الاتصال بي والتفاهم معي حول اسباب رفض استطلاع الراي وماهي المشاكل الموجودة.
من جانبه انتقد لطفي العماري تصريحات نبيل بلعم قائلا " انتم متواطئون مع السياسيين في رفض قانون ينظم قطاع استطلاعات الراي مضيفا " مؤسسات استطلاعات الراي خطيرة على الديمقراطية بدون قانون.
وتابع العماري " مؤسسات استطلاعات الراي تعمل على تغيير التوجهات طيلة سنوات مضيفا " نحن في "بلاد سخونة وجونا مش فسفس لكي نقبل نتائج استطلاعات الراي.
وكانت جريدة “الصباح” أعربت في عددها الصادر يوم الأحد 23 جوان 2019 عن “استغرابها من محاولة استعمال مؤسسة امرود كونسلتينغ “دار الصباح” لتمرير استطلاعات رأي مشبوهة”، مطالبة بالكشف عن “كل الأعمال الاحصائية “الخام” المتعلقة باستطلاع الرأي الأخير لأمرود أمام الرأي العام”.
وانتقدت “دار الصباح” في مقال بعنوان “عندما تتلاعب “أمرود كونسلتينغ بنتائج استطلاع الرأي: “دار الصباح” ترفض أن تكون حصان طروادة في معارك قذرة !” ما أسمته بـ”انزلاق رئيس الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرّأي نبيل بلعم في ما لا يخدم مصداقية شركات سبر الآراء في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد بمحاولته النيل بالتلميح من مصداقيتها”.
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