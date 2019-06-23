: شبكة CNN تهتم بقصة نجاح أول شركة تصنيع طائرات في تونس

Dimanche 23 Juin 2019
باب نات - بثت شبكة CNN الأميركية تقريرا حول قصة نجاح أول شركة تصنيع طائرات تونسية.
وسلطت شبكة الاعلام الأمريكية الأكثر انتشارا الضوء على مؤسس الشركة وكيفية تمكنه من غزو أسواق أوروبية.
وكان التوأم التونسي فريد وفؤاد كامل نجحا في تصدير طائرات طبقا لمواصفات عالمية إلى عدد من البلدان الأوروبية بعد أن تمكنا من تصنيعها بأياد تونسية في ورشتهما بمدينة مساكن يولاية سوسة.
وقال فريد كامل إنه وشقيقه مولعان بالطّائرات منذ الطفولة، وإنهما طالما حلما بقيادتها وتصنيعها، وإنه بعد أن حصل على تكوين في قيادة الطائرات الخفيفة انطلق مع أخيه المتخصص في هندسة الأنظمة الذكية في صناعة نموذجهما الأول من الطائرات الخفيفة ضمن مشروع اشتهر بكونه رائدا في تونس.
وأضاف أنه كان أستاذ إعلامية سافر إلى فرنسا حيث درس الطيران ثم عاد إلى تونس وقرر بعث هذا المشروع، مشيرا إلى أن العديد من الأطراف ساعدته في تحقيق حلمه على غرار مدرسة المهندسين بسوسة ومدرسة المهندسين بصفاقس وتونس والفريق الذي عمل معه على إنجاح المشروع.
وأكد أن تمويل المشروع ذاتي وأن بيع الطائرات مكنهما من تطويره شيئا فشيئا.
واعتمد فريد وشقيقه في صنع الطائرات على فريق تونسي طموح اختارا أفراده بعناية. وبنجاح النموذج الأول للطائرة، دخلت شركة “أفيوناف” التي أسسها التوأم طور التصنيع المتسلسل لثلاثة نماذج من الطّائرات أحادية المحرك، وقد لاقت بسرعة رواجا لدى المهتمين بهذه الصناعة بفضل خصائصها التقنية العالية والموافقة لمعايير السلامة الدولية. وأصبح هذا النوع من الطّائرات الخفيفة التي يشغلها طياران فقط تصدر إلى دول عديدة في العالم مثل فرنسا وأسبانيا وأستراليا وإيطاليا.
وسلطت شبكة الاعلام الأمريكية الأكثر انتشارا الضوء على مؤسس الشركة وكيفية تمكنه من غزو أسواق أوروبية.
وكان التوأم التونسي فريد وفؤاد كامل نجحا في تصدير طائرات طبقا لمواصفات عالمية إلى عدد من البلدان الأوروبية بعد أن تمكنا من تصنيعها بأياد تونسية في ورشتهما بمدينة مساكن يولاية سوسة.
وقال فريد كامل إنه وشقيقه مولعان بالطّائرات منذ الطفولة، وإنهما طالما حلما بقيادتها وتصنيعها، وإنه بعد أن حصل على تكوين في قيادة الطائرات الخفيفة انطلق مع أخيه المتخصص في هندسة الأنظمة الذكية في صناعة نموذجهما الأول من الطائرات الخفيفة ضمن مشروع اشتهر بكونه رائدا في تونس.
وأضاف أنه كان أستاذ إعلامية سافر إلى فرنسا حيث درس الطيران ثم عاد إلى تونس وقرر بعث هذا المشروع، مشيرا إلى أن العديد من الأطراف ساعدته في تحقيق حلمه على غرار مدرسة المهندسين بسوسة ومدرسة المهندسين بصفاقس وتونس والفريق الذي عمل معه على إنجاح المشروع.
وأكد أن تمويل المشروع ذاتي وأن بيع الطائرات مكنهما من تطويره شيئا فشيئا.
واعتمد فريد وشقيقه في صنع الطائرات على فريق تونسي طموح اختارا أفراده بعناية. وبنجاح النموذج الأول للطائرة، دخلت شركة “أفيوناف” التي أسسها التوأم طور التصنيع المتسلسل لثلاثة نماذج من الطّائرات أحادية المحرك، وقد لاقت بسرعة رواجا لدى المهتمين بهذه الصناعة بفضل خصائصها التقنية العالية والموافقة لمعايير السلامة الدولية. وأصبح هذا النوع من الطّائرات الخفيفة التي يشغلها طياران فقط تصدر إلى دول عديدة في العالم مثل فرنسا وأسبانيا وأستراليا وإيطاليا.
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