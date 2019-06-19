عدنان الحاجي ليمينة الزغلامي : سكري فمك... أنا و الرئيس و انتي آش مدخلك!!!

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - عرفت جلسة الأربعاء 19 جوان بمجلس نواب الشعب تشنجا كبيرا ومشادات كلامية بين النواب.
فبعد مداخلة حادة للنائب عن حركة الشعب سالم الأبيض منتقدا فيها تعرضه ليلة البارحة الى حملة وهجمة شرسة وحملة تشويه من قبل بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قريبة من حركة النهضة بتعلة رفضه لتلاوة الفاتحة على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال حضوره اجتماع لرؤساء الكتل امس.
وفي سياق متصل ، دخل النائب المستقل عدنان الحادي في ملاسنة حادة مع زميلته من النهضة يمينة الزغلامي.
وقال عدنان الحاجي مخاطبا يمينة الزغلامي " سكري فمك أنا و الرئيس و انتي آش مدخلك!!!.
فبعد مداخلة حادة للنائب عن حركة الشعب سالم الأبيض منتقدا فيها تعرضه ليلة البارحة الى حملة وهجمة شرسة وحملة تشويه من قبل بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قريبة من حركة النهضة بتعلة رفضه لتلاوة الفاتحة على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال حضوره اجتماع لرؤساء الكتل امس.
وفي سياق متصل ، دخل النائب المستقل عدنان الحادي في ملاسنة حادة مع زميلته من النهضة يمينة الزغلامي.
وقال عدنان الحاجي مخاطبا يمينة الزغلامي " سكري فمك أنا و الرئيس و انتي آش مدخلك!!!.
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Par:mongi (Tunisia )
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