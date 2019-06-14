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ياسين العياري يتّهم عبد الفتاح مورو بخرق القانون للدفاع عن كمال اللطيف

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - اتّهم الجمعة 14 جوان النائب ياسين العياري، نائب رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو بخرق القانون للدفاع عن رجل الأعمال كمال اللطيف.

وأوضح قائلا "الآن في جلسة مساءلة في البرلمان : سألت وزير الداخلية عن كمال اللطيف.. فسحب مني عبد الفتاح مورو الكلمة، رغم أن القانون يمنعه من ذلك، طز في القانون، المهم "سي كمال" لا".


يذكر أنه وخلال جلسة عقدتها الاثنين 10 جوان، لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تم الحديث عن وجود شقوق في الداخلية تخدم عند رجال أعمال وعن حقن أمني تحدّث عن كمال اللطيف بمادة ومجهولة وغيرها من المسائل الخطيرة التى ذكرها ياسين العياري في تدوينة سابقة.
الفيديو: ابنداءا من الدقيقة 19




  
  
     
  
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