بعد حوار نبيل القروي، مكي هلال يدعو أمين مطيراوي لقراءة كتاب ''كلاب الحراسة''

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - انتقد الاعلامي مكي هلال، حوار صاحب قناة نسمة نبيل القروي، الاثنين 27 ماي، على قناته، واعتبره تضارب مصالح ووصفه بالحوار المطبوخ مستنكرا الأداء الاعلامي للصحفيين المحاورين للقروي.
وعبّر عن استهجانه قائلا "حقيقة درس في الصحافة لا تفوتوه، حين يحاور الصحفي والكرونيكور ولي نعمتهما أو من يدفع راتبهما والمعلن عن ترشحه للرئاسة في قناته الخاصة وفي حوار حصري لها".
وعلّق الصحفي بقناة نسمة أمين مطيراوي، على تدوينة مكي هلال وخاطبه قائلا "زوجة المستشار الإعلامي متاع رئيس الحكومة عرفتك في القناة الوطنية موش تضارب مصالح؟".
واثر ذلك نشر مكي هلال تدوينة جديدة موجّهىة للمطيراوي قال فيها "أظن أن الوقت مناسب جدا كي يقرأ بعض ممن ينسبون أنفسهم لمهنة الصحافة كتابين أو كتابا على الأقل ولهم مطلق الاختيار بين كلاب الحراسة لبول نيزان أو مسرحية الذباب لجان بول سار لعلهم يفهمون أو يعقلون إن كان لديهم عقل وهمة.
وعبّر عن استهجانه قائلا "حقيقة درس في الصحافة لا تفوتوه، حين يحاور الصحفي والكرونيكور ولي نعمتهما أو من يدفع راتبهما والمعلن عن ترشحه للرئاسة في قناته الخاصة وفي حوار حصري لها".
وعلّق الصحفي بقناة نسمة أمين مطيراوي، على تدوينة مكي هلال وخاطبه قائلا "زوجة المستشار الإعلامي متاع رئيس الحكومة عرفتك في القناة الوطنية موش تضارب مصالح؟".
واثر ذلك نشر مكي هلال تدوينة جديدة موجّهىة للمطيراوي قال فيها "أظن أن الوقت مناسب جدا كي يقرأ بعض ممن ينسبون أنفسهم لمهنة الصحافة كتابين أو كتابا على الأقل ولهم مطلق الاختيار بين كلاب الحراسة لبول نيزان أو مسرحية الذباب لجان بول سار لعلهم يفهمون أو يعقلون إن كان لديهم عقل وهمة.
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Par:karimyousef (France )
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