Radio Babnet Tunisie On Air: Oulaya - Nadra Min 3inak  

بعد حوار نبيل القروي، مكي هلال يدعو أمين مطيراوي لقراءة كتاب ''كلاب الحراسة''

Mardi 28 Mai 2019

Mardi 28 Mai 2019
باب نات - انتقد الاعلامي مكي هلال، حوار صاحب قناة نسمة نبيل القروي، الاثنين 27 ماي، على قناته، واعتبره تضارب مصالح ووصفه بالحوار المطبوخ مستنكرا الأداء الاعلامي للصحفيين المحاورين للقروي.

وعبّر عن استهجانه قائلا "حقيقة درس في الصحافة لا تفوتوه، حين يحاور الصحفي والكرونيكور ولي نعمتهما أو من يدفع راتبهما والمعلن عن ترشحه للرئاسة في قناته الخاصة وفي حوار حصري لها".


وعلّق الصحفي بقناة نسمة أمين مطيراوي، على تدوينة مكي هلال وخاطبه قائلا "زوجة المستشار الإعلامي متاع رئيس الحكومة عرفتك في القناة الوطنية موش تضارب مصالح؟".

واثر ذلك نشر مكي هلال تدوينة جديدة موجّهىة للمطيراوي قال فيها "أظن أن الوقت مناسب جدا كي يقرأ بعض ممن ينسبون أنفسهم لمهنة الصحافة كتابين أو كتابا على الأقل ولهم مطلق الاختيار بين كلاب الحراسة لبول نيزان أو مسرحية الذباب لجان بول سار لعلهم يفهمون أو يعقلون إن كان لديهم عقل وهمة.






  
  
     
  
rtt-fdd91eafb7411b76adc483658db72d33-2019-05-28 12:03:49






0 de 0 commentaires pour l'article 183070



En continu

الثلاثاء 28 ماي 2019 | 23 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:57 19:32 16:07 12:24 05:03 03:12
24°
 26° % 47 :الرطــوبة
تونــس 20°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
26°-2023°-1723°-1624°-1726°-17
  • Avoirs en devises
    13167,4

  • (27 mai)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,34000 DT        1$ =2,98830 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 mai)   247,8 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1559043410|183070 3136|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires