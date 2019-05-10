Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - هاجم الخميس 9 ماي، الفنان سمير العقربي، مخرج مسلسل النوبة الذي تبثه قناة نسمة، عبد الحميد بوشناق، ابن الفنان لطفي بوشناق واتّهمه بالسرقة .
واعتبر العقربي في مداخلة على إذاعة موزاييك اف أم، أنه كان على عبد الحميد بوشناق أن يستشيره وقال صارخا "النوبة عمل متاعي أنا، يجي يشاورني أنا ويتعامل معايا أنا".
وتلفّظ العقربي بكلام بذيء شاتما عبد الحميد بوشناق وقناة نسمة ورفض الاعتذار عن الكلام الذي صدر منه رغم طلب الهادي زعيم الذي اعتذر للمستمعين نيابة عنه.
واعتبر العقربي في مداخلة على إذاعة موزاييك اف أم، أنه كان على عبد الحميد بوشناق أن يستشيره وقال صارخا "النوبة عمل متاعي أنا، يجي يشاورني أنا ويتعامل معايا أنا".
وتلفّظ العقربي بكلام بذيء شاتما عبد الحميد بوشناق وقناة نسمة ورفض الاعتذار عن الكلام الذي صدر منه رغم طلب الهادي زعيم الذي اعتذر للمستمعين نيابة عنه.
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Par:AlHawa (Germany )
Sur: على المباشر، سمير العقربي يشتم مخرج مسلسل النوبة عبد الحميد بوشناق ويتفوّه بكلام بذيء