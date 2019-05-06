فيصل الحضيري يعلن عن انضمامه الى قناة قرطاج +

Lundi 06 Mai 2019



باب نات

- أعلن الكوميدي فيصل الحضيري عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن انضمامه رسميا الى قناة قرطاج +ونشر الحضيري صورة له رفقة الاعلامي معز بن غربية قائلا "نحن هنا في رمضان على قناة قرطاج+ ثقة في الله نجاح ان شاء الله رمضانكم مبروك"ويذكر أن فيصل الحضيري انسحب من قناة الحوار التونسي بعد ان طُرد منها وعاد اليها بدعوة من صاحبها سامي الفهري.