الدّيوانة التّونسية تنفي إقالة ''مدير الحرس الدّيواني'' براس الجدير بسبب حادثة الديبلوماسيين الفرنسيين

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - نفى اليوم الإثنين، 22 أفريل 2019، النّاطق باسم الإدارة العامة للدّيوانة التّونسية هيثم زناد إقالة مدير الحرس الديواني براس الجدير بسبب منع ديبلوماسيين فرنسيين مسلحين من دخول التّراب التّونسي و حجز أسلحتهم.
و في تصريح لإذاعة شمس أف أم أكّد أن الموضوع يتعلق بنقلة مدير الحرس الدّيواني بسبب شغور في بعض الإدارات، حيث تمّ تعيينه مديرا للتّفقدية العامة للدّيوانة إلى جانب إجراء تعيينيين اثنين آخرين يتعلقان بتعيين مدير جديد في الحرس الدّيواني و مدير جديد للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة و ذلك في إطار حركة جزئية.
و في تصريح لإذاعة شمس أف أم أكّد أن الموضوع يتعلق بنقلة مدير الحرس الدّيواني بسبب شغور في بعض الإدارات، حيث تمّ تعيينه مديرا للتّفقدية العامة للدّيوانة إلى جانب إجراء تعيينيين اثنين آخرين يتعلقان بتعيين مدير جديد في الحرس الدّيواني و مدير جديد للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة و ذلك في إطار حركة جزئية.
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Par:slimene (France )
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