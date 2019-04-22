Radio Babnet Tunisie On Air:   

الدّيوانة التّونسية تنفي إقالة ''مدير الحرس الدّيواني'' براس الجدير بسبب حادثة الديبلوماسيين الفرنسيين

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - نفى اليوم الإثنين، 22 أفريل 2019، النّاطق باسم الإدارة العامة للدّيوانة التّونسية هيثم زناد إقالة مدير الحرس الديواني براس الجدير بسبب منع ديبلوماسيين فرنسيين مسلحين من دخول التّراب التّونسي و حجز أسلحتهم.

و في تصريح لإذاعة شمس أف أم أكّد أن الموضوع يتعلق بنقلة مدير الحرس الدّيواني بسبب شغور في بعض الإدارات، حيث تمّ تعيينه مديرا للتّفقدية العامة للدّيوانة إلى جانب إجراء تعيينيين اثنين آخرين يتعلقان بتعيين مدير جديد في الحرس الدّيواني و مدير جديد للمدرسة الوطنيّة للدّيوانة و ذلك في إطار حركة جزئية.


  
  
     
  
rtt-4a201ba563fa8c652c6c9bd4a04a40f7-2019-04-22 11:40:26






2 de 2 commentaires pour l'article 180970

RIADH  (France)  |Lundi 22 Avril 2019 à 11h 56m |           
ما بدّلناهوش راهو أما رانا بدّلناه ههههههه

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 22 Avril 2019 à 11h 55m |           
المجد لاسود الحرس الديواني ولكل القوات الحاملة للسلاح بوركت اياديكم يا حماة الوطن ...
وهؤلاء "الدبلوماسيين اللي هازين السلاح يمشو يشكو للعروي ..




En continu

الاثنين 22 أفريل 2019 | 16 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:36 04:01
23°
 29° % 56 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-1423°-1430°-1425°-1523°-14
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555935293|180970 2079|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires