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بسمة الخلفاوي: ترشحي لنيل معقد في مجلس الشعب أصبح ضرورة

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - أعلنت النائب الأول لرئيس حزب تونس إلى الأمام بسمة الخلفاوي الأحد 21 أفريل أنّها ستترشح في الإنتخابات التشريعية المقبلة من أجل نيل مقعد في مجلس نواب الشعب.

وأضافت بسمة الخلفاوي لدى حضورها على موجات اكسبرس اف أم أنّ العمل والنشاط السياسي ليس جديدا عليها، بحكم أنها كانت تنشط في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد” مشيرة إلى أنّ ترشحها إلى مجلس نواب الشعب في الوضع الحالي، أصبح “ضرورة” حسب قولها.
كما أفادت ضيفة البرنامج أنّ إختلاف في الرؤى حول طريقة التعامل مع ملف إغتيال شكري بلعيد داخل حزب “الوطد”، حدا بها إلى الإنسحاب من الحزب وحصر إهتمامها بمتابعة الملف بإعتبار أنها محامية.



  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 180920

Karimyousef  (France)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 13h 20m |           
Soit pour jouer le rôle assuré auparavant par gassas,soit elle cherche une protection parlementaire au cas où ....

Kamelwww  (France)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 12h 57m |           

إقتربت الإنتخابات... وتكاثرت الطفيليات... فلا تستغرب إن قرأت خبر ترشح ابراهيم القصاص لرئاسة الجمهورية !

هذت المرأة موقفها ضعيف جدا في قضية إغتيال طليقها... وكان من الأجدر بها ان تختفي عن أنظارنا حتى لا تزيد من متاعبنا.


Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 12h 37m |           
@باب نات

الرجاء الإصلاح: كتبتم "...طريقة التعامل مع ملف إغتيال زوجها شكري بلعيد..."، في حين أنه ثابت بالحجة و البرهان أنه "طليقها"، و لم يكن زوجها، و مضمون الحالة المدنية منشور على الواب و يمكن التثبت منه.

شكرا.

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 12h 27m |           
تبحث على حصانة للهروب من القضاء و التحقيق في اغتيال شكري

Amor2  (Switzerland)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 11h 58m |           
نائبة عن أي شعب ؟؟؟
عن نفايات الشعب!!! و تتولى حقيبة ديوان التطهير ..
طليقة المغدور بلعيد استفادت من موته اكثر مما استفادت جبهة الخراب ..
الى متى ستبقى صلاحية قميص عثمان لدم المغدور



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