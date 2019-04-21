بسمة الخلفاوي: ترشحي لنيل معقد في مجلس الشعب أصبح ضرورة

Dimanche 21 Avril 2019
باب نات - أعلنت النائب الأول لرئيس حزب تونس إلى الأمام بسمة الخلفاوي الأحد 21 أفريل أنّها ستترشح في الإنتخابات التشريعية المقبلة من أجل نيل مقعد في مجلس نواب الشعب.
وأضافت بسمة الخلفاوي لدى حضورها على موجات اكسبرس اف أم أنّ العمل والنشاط السياسي ليس جديدا عليها، بحكم أنها كانت تنشط في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد” مشيرة إلى أنّ ترشحها إلى مجلس نواب الشعب في الوضع الحالي، أصبح “ضرورة” حسب قولها.
كما أفادت ضيفة البرنامج أنّ إختلاف في الرؤى حول طريقة التعامل مع ملف إغتيال شكري بلعيد داخل حزب “الوطد”، حدا بها إلى الإنسحاب من الحزب وحصر إهتمامها بمتابعة الملف بإعتبار أنها محامية.
وأضافت بسمة الخلفاوي لدى حضورها على موجات اكسبرس اف أم أنّ العمل والنشاط السياسي ليس جديدا عليها، بحكم أنها كانت تنشط في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “الوطد” مشيرة إلى أنّ ترشحها إلى مجلس نواب الشعب في الوضع الحالي، أصبح “ضرورة” حسب قولها.
كما أفادت ضيفة البرنامج أنّ إختلاف في الرؤى حول طريقة التعامل مع ملف إغتيال شكري بلعيد داخل حزب “الوطد”، حدا بها إلى الإنسحاب من الحزب وحصر إهتمامها بمتابعة الملف بإعتبار أنها محامية.
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Par:dallalihtm (Europe )
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