الياس القرقوري : أولاد مفيدة وأولاد السيستام على رأسهم الشاهد يواصلون الكذب على الناس وبيع البلاد

Samedi 20 Avril 2019



باب نات

- انتقد الجمعة 19 أفريل، مقدم برنامج ضد التيار على قناة الزيتونة، الياس القرقوري، كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد التى أعلن خلالها عن "خارطة الطريق" لل6 أشهر القادمة.واستنكر القرقوري "شعبوية" رئيس الحكومة و"كذبه" على الناس ووصف حكومته بحكومة الابتزازا والدوسيات محذّرا من علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية التى اعتبرها مخيفة.وقال القرقوري إن الشاهد آخر شخص من حقه التكلم على الشعبوية والشرف والوطنية في ظل استغلال المال الفاسد والماكينة الاعلامية المحيطة به المختصة في المغالطة والكذب وفق تعبيره.وعلّق القرقوري قائلا "مازال مسلسل الكذب متواصلا من أولاد السيستام وأولاد فرنسا وأولاد أمريكا الّى خلاّو البلاد جلد على عظم" مضيفا أن التونسيين عايشين بالقدرة بين أولاد مفيدة وأولاد السيستام.