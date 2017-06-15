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المكنين : لحظات قبل الإفطار.. شاب يطعن شقيقه ويرديه قتيلا

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - جدت يوم الخميس، قبل دقائق من آذان المغرب، جريمة قتل بشعة في أحد أرياف معتمدية المكنين من ولاية المنستير، راح ضحيتها شاب في نحو عقده الثالث من العمر.

وأفادت اذاعة الجوهرة أف أم، أن مشادة كلامية جدت بين شقيقين تطورت إلى تلاسن وتشابك بالأيدي، قبل أن يتطور الأمر إلى استقدام أحدهما لسكين طعن به شقيقه الذي سقط على الأرض يتخبط وسط دمائه.
وقد تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالمكنين أين فارق الحياة رغم محاولات إسعافه.
وقد قام أعوان مركز شرطة الاستمرار بالمكنين بإيقاف المتهم والاحتفاظ به على ذمة الأبحاث حيث يصر على إنكار ما نسب إليه من تهم، وفقا للمصدر ذاته.



Publié le:2017-06-15 23:50:40

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