JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:12 Tunis

فضيحة تحرش تهز الوسط الفني بمصر.. القبض على مؤلف شهير والمنتجون يشطبون اسمه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0728a5319910.77557768_flmhgnioejqkp.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 15:06 قراءة: 0 د, 58 ث
      
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على السيناريست حسن علي، مؤلف مسلسل "فخر الدلتا"، وذلك على خلفية اتهامات رسمية وجهت إليه بالتحرش والتعدي على عدد من الفتيات.

وأثارت هذه الأزمة غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي ودعت الشركة المنتجة للعمل إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقه.


وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث تفاصيل الواقعة، حيث تواجه جهات التحقيق المؤلف باتهامات تتعلق بالتحرش ومحاولة هتك عرض فتيات قررن كسر حاجز الصمت والتقدم ببلاغات رسمية ضده، وبناءً عليه أمرت النيابة العامة بسرعة استكمال التحريات للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


وعلى الصعيد الفني، تسببت هذه الأزمة في حالة من التخبط الإنتاجي الكبير داخل أروقة المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي. ورغم إعلان الشركة المنتجة في وقت سابق تبرؤها التام من المؤلف واستجابتها السريعة لضغوط الرأي العام بحذف اسمه من تتر البداية، إلا أن الجمهور فوجئ ببقاء اسمه مدرجاً على تتر النهاية في بعض الحلقات الأولى، مما أثار موجة من الانتقادات.

وتدارك القائمون على العمل هذا الخطأ الإنتاجي مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث جرى حذف اسم المؤلف نهائياً من تتر النهاية أيضاً، ليختفي أثره تماماً من العمل الفني كإجراء حاسم من الجهة المنتجة تضامناً مع الضحايا ولتجنب تصاعد حملات المقاطعة.

المصدر: القاهرة 24
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329341

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 15 ماي 2026 | 28 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:22
16:05
12:23
05:12
03:29
الرطــوبة:
% 23
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
23°-16
21°-15
24°-13
25°-13
  • Avoirs en devises 25926,9
  • (14/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39026 DT
  • (14/05)
  • 1 $ = 2,88731 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/05)     2536,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/05)   28090 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>