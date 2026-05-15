فضيحة تحرش تهز الوسط الفني بمصر.. القبض على مؤلف شهير والمنتجون يشطبون اسمه

وأثارت هذه الأزمة غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي ودعت الشركة المنتجة للعمل إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقه.وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث تفاصيل الواقعة، حيث تواجه جهات التحقيق المؤلف باتهامات تتعلق بالتحرش ومحاولة هتك عرض فتيات قررن كسر حاجز الصمت والتقدم ببلاغات رسمية ضده، وبناءً عليه أمرت النيابة العامة بسرعة استكمال التحريات للوقوف على ملابسات القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.وعلى الصعيد الفني، تسببت هذه الأزمة في حالة من التخبط الإنتاجي الكبير داخل أروقة المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي. ورغم إعلان الشركة المنتجة في وقت سابق تبرؤها التام من المؤلف واستجابتها السريعة لضغوط الرأي العام بحذف اسمه من تتر البداية، إلا أن الجمهور فوجئ ببقاء اسمه مدرجاً على تتر النهاية في بعض الحلقات الأولى، مما أثار موجة من الانتقادات.وتدارك القائمون على العمل هذا الخطأ الإنتاجي مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث جرى حذف اسم المؤلف نهائياً من تتر النهاية أيضاً، ليختفي أثره تماماً من العمل الفني كإجراء حاسم من الجهة المنتجة تضامناً مع الضحايا ولتجنب تصاعد حملات المقاطعة.المصدر: القاهرة 24