شي جين بينغ: توافق مع ترامب للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية بين الصين وأمريكا

Publié le Vendredi 15 Mai 2026 - 08:15
      
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ التوصل إلى توافق في الآراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية مستقرة بين البلدين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون المشترك.

وقال الرئيس الصيني، عقب محادثاته مع ترامب في بكين، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول “الحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية مستقرة وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن تسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل مناسب”.


وأضاف شي جين بينغ أن على الطرفين “تنفيذ التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بشكل صحيح، والتمسك بالزخم الإيجابي الذي تحقق بصعوبة، وإزالة العقبات بما يعزز التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية”.


وأكد الرئيس الصيني أن زيارة ترامب إلى الصين ستساهم في “تعميق التفاهم والثقة المتبادلة وتعزيز رفاهية شعبي البلدين”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدى زيارة دولة إلى الصين من 13 إلى 15 ماي الجاري، رافقه خلالها عدد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين.
