الخارجية المصرية: مباحثات رباعية لبحث مفاوضات واشنطن وطهران وتعزيز التنسيق بين مصر وتركيا وباكستان

شهد منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة، لقاء جانبيا جمع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان، بجانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تناول التطورات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت الخارجية المصرية، أن اللقاء الذي جمع بدر عبد العاطي، بكل من شهباز شريف، ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، شهد تبادل الرؤى إزاء مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.


وأكد اللقاء، وفق الخارجية المصرية، على أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.


ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها بلاده واتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد، مشددا على "دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية"، كما أعرب عن "الأمل في أن تسفر عن التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل كامل".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق إنهاء الحرب قد اكتمل إلى حد كبير.

وأضاف خلال مقابلة هاتفية مع وكالة "بلومبيرغ"، أن المحادثات بشأن اتفاق دائم ستعقد "على الأرجح" خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.
