روسيا: تخصيب اليورانيوم حق مؤكد لإيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سترحب بأي قرار بشأن اليورانيوم المخصب يحقق رضا إيران في إطار حقوقها القانونية، مشيراً إلى أن التخصيب حق مؤكد لإيران.وشدد لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب يحاول فرض سياساته على دول العالم وقال: «يحاول الغرب إملاء حتى على دول آسيا الوسطى وجنوب القوقاز كيف يجب أن تنظم علاقاتها».وأشار إلى تعقيد الأحداث في منطقة غرب آسيا، مضيفاً: «أزمة الشرق الأوسط لن تُحل قريباً، ومحاولات "إنهائها" على الأرجح لن تصل إلى نتيجة».ودافع لافروف عن إجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن أراضيها في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني وأميركا، قائلاً: «دول الخليج الفارسي تدرك تماماً أن إيران لم تكن لتنفذ أعمالاً هجومية في المنطقة دون هجمات أميركا وإسرائيل».وأكد وزير الخارجية الروسي بشأن العلاقات الإيرانية الروسية: «روسيا تواصل علاقاتها مع إيران في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي».وشدد لافروف على الحق المؤكد لإيران في تخصيب اليورانيوم، مضيفاً: «روسيا سترحب بأي قرار بشأن اليورانيوم المخصب يحقق رضا إيران في إطار حقوقها القانونية».ثم أشار المسؤول الروسي إلى رغبة روسيا في لعب دور في الأزمة الراهنة، قائلاً: «روسيا مستعدة تماماً للعب دور في حل مسألة اليورانيوم المخصب الإيراني».وأكد سلمية البرنامج النووي الإيراني، وقال: «لم تسجل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبداً أن تخصيب اليورانيوم في إيران كان له أهداف عسكرية. إن حق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية هو حق مؤكد وطبيعي لإيران».ودعا وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة إلى وقف حربها على إيران وقال في هذا الشأن: «آمل أن تكون أميركا واقعية وألا تستمر في عدوانها في الشرق الأوسط؛ وهو الوضع الذي يعاني منه حتى حلفاء هذا البلد».المصدر- تسنيم