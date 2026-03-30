صعود قياسي لأسعار النفط مع اتساع الحرب في الشرق الأوسط

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 07:37
      
وكالات - سجلت أسعار النفط ارتفاعا لافتا، متجهة نحو تحقيق مكاسب شهرية غير مسبوقة، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام Brent crude بنسبة 2.11% لتبلغ 114.94 دولارا للبرميل، بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة.


كما صعد خام West Texas Intermediate بنسبة 0.96% ليصل إلى 100.60 دولار للبرميل، مواصلا منحاه التصاعدي.


مكاسب شهرية تاريخية

وحقق خام برنت ارتفاعا بنحو 59% خلال الشهر الجاري، في أكبر زيادة شهرية منذ عقود، متجاوزا المكاسب المسجلة خلال حرب الخليج سنة 1990.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تعطل الإمدادات النفطية، خاصة بعد الحصار الفعلي لـمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية.

اتساع رقعة الصراع

وأشار محللون إلى أن النزاع لم يعد يقتصر على الخليج، بل امتد إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما زاد من الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

وفي هذا السياق، أفادت بيانات حديثة بتحويل جزء من الصادرات النفطية السعودية نحو ميناء ينبع على البحر الأحمر، في محاولة لتجاوز اضطرابات الملاحة في الخليج.

ضبابية آفاق التهدئة

وأفادت مؤسسات تحليلية بأن الأسواق استبعدت إلى حد كبير التوصل إلى تسوية قريبة للنزاع، رغم الحديث عن اتصالات بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار التعزيزات العسكرية والتصعيد الميداني.
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
