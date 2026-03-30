ترامب: السماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز مؤشر إيجابي على تقدم المفاوضات مع إيران

أعلن دونالد ترامب أن إيران وافقت على السماح بمرورابتداءً من صباح الإثنين ولمدة عدة أيام، واصفًا الخطوة بأنها "بادرة احترام" في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين.وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إن المحادثات مع طهران "تسير بشكل جيد للغاية"، رغم صعوبة التنبؤ بنتائجها، مضيفًا أن إيران وافقت على معظم بنود خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 15 نقطة التي اقترحتها واشنطن.وأوضح أن الجانب الإيراني يقدم "تنازلات كبيرة"، معتبرًا أن ذلك قد يمهد للتوصل إلى اتفاق قريب، وربما إنهاء التصعيد القائم.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الجيش الأمريكي استهدف ودمر مواقع إيرانية وصفها بأنها كانت ضمن أولويات واشنطن منذ فترة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإيرانيين "يرغبون بشدة" في التوصل إلى اتفاق.وفي سياق متصل، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة "تعمل بالفعل على السيطرة على مضيق هرمز"، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للممر البحري الحيوي.كما أكد أن مستوى التنسيق مع بنيامين نتنياهو "وثيق للغاية"، مضيفًا أن العلاقات بين الجانبين "في أفضل حالاتها".وفي خطوة موازية، أعلن ترامب تعليق عمليات استهداف محطات الطاقة الإيرانية لمدة عشرة أيام، استجابةً لما وصفه بطلب من الحكومة الإيرانية، على أن يستمر التعليق إلى غاية 6 أفريل 2026.وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات دبلوماسية وعسكرية متوازية، وسط ترقب دولي لمآلات المفاوضات وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.