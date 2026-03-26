اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، بمشاركة عدد من الدول الأوروبية ودول مدعوة، لبحث سبل معالجة الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى إبقاء أزمتي أوكرانيا وقطاع غزة ضمن أولويات الأجندة الدولية.ويُعقد الاجتماع في دير، حيث وجّهت فرنسا دعوات لوزراء خارجية دول من الاقتصادات الناشئة، من بينها البرازيل والهند، إلى جانب أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية. ومن المنتظر أن ينضم وزير الخارجية الأمريكيإلى نظرائه في اليوم الثاني من الاجتماعات.وأكد وزير الخارجية الفرنسيأن بلاده تسعى من خلال هذا اللقاء إلى معالجة الاختلالات الكبرى في النظام الدولي، داعياً إسرائيل إلى الامتناع عن نشر قوات للسيطرة على مناطق في جنوب لبنان.ورغم التحالف التقليدي لدول مجموعة السبع مع واشنطن، لم تُبدِ أي من هذه الدول دعماً واضحاً للهجوم على إيران، في حين عبّر مسؤولون أوروبيون عن مخاوفهم من انعكاسات السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، ولا سيما في ألمانيا.كما أعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن قلقها من أن التصعيد العسكري في المنطقة قد يُضعف التركيز الدولي على جهود التوصل إلى تسوية في غزة، بينما شدّد الجانب الفرنسي على استمرار دعم أوكرانيا ومواصلة الضغوط على روسيا.وفي سياق موازٍ، وصل وزير الخارجية السعودي إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع بصفة دولة مدعوة، حيث يناقش المشاركون ملفات تتعلق بإصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وأمن الملاحة الدولية، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.