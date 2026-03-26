الحرب على إيران .. انفجارات عنيفة بوسط إسرائيل وطهران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق

في اليوم الـ27 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتسارع التطورات الميدانية والدبلوماسية لترسم ملامح مرحلة جديدة من الحرب، إذ أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق بشمال ووسط إسرائيل إثر رصد صواريخ قادمة من إيران.ومن جهته، نقل موقع "والا" الإسرائيلي إصابة شخص إثر سقوط شظايا صاروخية وسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من لبنان.وفي إيران، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل طفلين شقيقين وإصابة شخصين آخرين في قصف استهدف حيا سكنيا جنوب مدينة شيراز جنوبي إيران. كما سُمعت انفجارات قوية في وسط وشرق طهران، وكذلك في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، تزامنت مع تشغيل أنظمة الدفاع الجوي.سياسيا، نقلت قناة "برس تي في" عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران حددت 5 مطالب أساسية لأي وقف لإطلاق النار، شملت إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أمريكا وإسرائيل، ودفع تعويضات مالية مقابل خسائر البنية التحتية التي تكبدتها إيران خلال الحرب.وفي المقابل، قطع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الطريق أمام تقارير التهدئة، مؤكدا أن العمليات العسكرية في العمق الإيراني لم تنته بعدُ، ومشددا على استمرار الهجمات بخلاف ما يشاع من أنباء عن تراجع حدة التصعيد.وعلى صعيد التحرك العسكري الأمريكي، كشف مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) صدور أوامر بنشر اللواء القتالي الأول في الفرقة 82 (النخبة) في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع، برفقة فرق متخصصة في الاتصالات وإدارة العمليات القتالية.وفي لبنان، قال حزب الله إنه استهدف بالطائرات المسيّرة والصواريخ تجمعات للجنود الإسرائيليين في بلدات ومواقع حدودية، مع شن الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا على الضاحية الجنوبية لبيروت وغارات على مدن وبلدات جنوبي البلاد.