ترامب يكشف عن أمنيته للعام الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69560fddd36e78.85300908_oenmhpjkqgifl.jpg width=100 align=left border=0>

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل رأس السنة في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا عن أمنيته للعام الجديد.



وقال ترامب ردا على سؤال حول أمنيته لعام 2026: "السلام على الأرض"، وهي نفس الأمنية التي تمناها خلال عام 2025 مع بدء ولايته الثانية، في فترة تشهد نزاعات دولية واسعة.









ويأتي تصريح ترامب في وقت تواجه فيه إدارته تصاعدا في التوترات العسكرية الدولية، لاسيما مع فنزويلا. وخلال عامه الأول بعد العودة للسلطة، واجه ترامب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.





وادعى الرئيس الأمريكي سابقا مسؤوليته عن إنهاء عدة حروب حول العالم، على الرغم من أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن بعض هذه الادعاءات كانت مبكرة.

@POTUS ويأتي تصريح ترامب في وقت تواجه فيه إدارته تصاعدا في التوترات العسكرية الدولية، لاسيما مع فنزويلا. وخلال عامه الأول بعد العودة للسلطة، واجه ترامب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وادعى الرئيس الأمريكي سابقا مسؤوليته عن إنهاء عدة حروب حول العالم، على الرغم من أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن بعض هذه الادعاءات كانت مبكرة.