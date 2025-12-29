معارض الكتاب فضاءات تجمع بين التجارة وتنمية عادة المطالعة
منية كواش
أغلق معرض الكتاب لمدينة تونس سلسلة من الأحداث الثقافية المكثفة عرفتها نهاية سنة 2025، مثل مواسم الإبداع التي نظمها المسرح الوطني وأيام قرطاج المسرحية ثم مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وعرفت كلّها نجاحا نوعيا من ناحية البرمجة وكمّيا من ناحية المشاركة الواسعة نسبيا من المواطنين المستفيدين من هذه الفعاليات.
توسّعت التجربة التونسية لمعارض الكتاب، فما هي أهدافها وما هي أصنافها وخصائصها؟
تدخل معارض الكتاب ضمن رؤية شاملة تضع الكتاب ضمن منظومة تجمع بين البعد الفكري سواء من ناحية التأليف أو التشجيع على المطالعة، والبعد الصناعي سواء من ناحية الطباعة والإخراج والرسم والتصوير، والبعد التجاري فيما يهمّ النشر وحقوق التأليف والتسويق.
معارض الكتاب لترميم ما يمكن ترميمهكما تحاول المعارض تعويض ما خلّفته ظاهرة تقلّص عدد "الكتبيات" كنقاط بيع طبيعية للكتاب، فقد بيّنت دراسات إحصائية حديثة، أن المعارض تستقطب حوالي 70 في المائة من مبيعات الكتاب في تونس، ولا تزيد مبيعات "الكتبيات" عن الثلث.
وإن غلبت على المعارض، في الظاهر، عمليات بيع الكتب والحرص على استقطاب القراء وتحويلهم إلى "مستهلكي كتب"، كما يقع في كل المعارض بقطع النظر عما تعرضه من سلع، فإن معارض الكتاب لا تقتصر على هذه الوظيفة التجارية لأنها تنظم أيضا ندوات فكرية ولقاءات تجمع الكتاب بالقراء كما تجمع الكتّاب بزملائهم من الكتاب وبالناشرين، وكلّها فرص لمشاريع مستقبلية. فهي وسيلة ناجعة لتنمية صناعة الكتاب ولترسيخ عادة المطالعة وتوسيعها.
المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات توفّر الدّعم اللوجستيتتميّز تونس بإرساء مجموعة من معارض الكتاب يمكن تصنيفها إلى معارض دولية ومعارض وطنية ومعارض جهوية ومعارض متخصّصة.
معرض تونس الدولي للكتاب: تشرف عليه مباشرة وزارة الشؤون الثقافية ويحظى بدعم لوجستي من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، وما راكمته من خبرة تنظيمية. أصبح من التقاليد الراسخة في المشهد الثقافي التونسي، وله جمهور كبير من مختلف الأجيال. ونسخته القادمة ستكون الدورة 40 وسيقع تدشينها في 23 أفريل القادم وستمتدّ إلى 3 ماي 2026، وهو مفتوح للمشاركات الأجنبية إضافة لدور النشر المحلّية.
أعلنت الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب أنها رصدت جائزتين:
* واحدة باسم عبد القادر بن الشيخ، الباحث والأستاذ سابقا بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، وتخصّص الجائزة لأفضل ناشر لقصص الأطفال أو اليافعين وقيمتها عشرة آلاف دينار.
* والثانية هي جائزة نور الدين بن خذر، وتمنح لأفضل ناشر تونسي وقيمتها عشرة آلاف دينار.
صالون الكتاب الدولي بسوسة، وينتظم منذ عشر سنوات، يتخذ له ميعادا في شهر ماي بالمعرض الدولي بسوسة. آخر دورة له وهي العاشرة انعقدت من 9 إلى 18 ماي 2025، ويعتبر هذا المعرض من ناحية الأهمية الثاني بعد معرض تونس الدولي للكتاب.
المعرض الوطني للكتاب: تجربة بأهداف واضحة وإشكالات تنظيميةالمعرض الوطني للكتاب نشأت فكرته الأولى في غمرة الاحتفال بسنة 2018 كسنة وطنية للكتاب. ومع دخول مشروع مدينة الثقافة الشاذلي القليبي حيز العمل، مثّل بهوها العريض الفضاء الطبيعي الذي احتضن الدورة الأولى من 19 إلى 28 أكتوبر 2018 تحت شعار "الكتاب التونسي يجمعنا"، وبمشاركة فاعلين رئيسيين في مجال النشر والتأليف.
جاء تنظيم المعرض الوطني للكتاب في دورته الأولى بمشاركة 76 دار نشر وبعرض 24 ألف عنوان، تشجيعا للكتّاب التونسيين ودعما للناشرين. واشترط المنظمون أن تكون العناوين مطبوعة فعليا في تونس، وهو ما أدى إلى إقصاء عناوين تونسية نشرت في الخارج.
بعد دورتين، واجه المعرض صعوبات أبرزها جائحة "كورونا" سنة 2020، ثم الخلافات حول الجهة المنظمة بين وزارة الثقافة واتحاد الناشرين، الذي أعلن عدم مشاركته في الدورة الخامسة المزمع تنظيمها من 8 إلى 18 جانفي 2026، لتتلاشى بذلك "الوحدة المقدّسة" التي جسّمها شعار "الكتاب التونسي يجمعنا".
المعارض الجهوية: حضور محدود وانتظام ضعيفمعرض مدينة تونس للكتاب: معرض جهوي تنظمه المندوبية الجهوية بولاية تونس، ترشحه خصائصه التنظيمية ومكانه المميز بشارع الحبيب بورقيبة ليكون معرضا وطنيا فعليا. بلغ دورته 14 من 18 ديسمبر إلى 3 جانفي 2026.
معرض الكتاب بصفاقس: ثمرة تعاون بين المندوبية الجهوية للثقافة وجمعية الكتاب بصفاقس منذ سنة 2013، لكنه توقف بعد دورته الخامسة سنة 2017.
الملتقى الأوّل للكتاب بصفاقس: مبادرة من مجمع مهن الكتاب "كوناكت"، انتظم من 22 إلى 28 ديسمبر 2025 تحت شعار «أبحِر مع الكتاب»، ويُنتظر أن يسدّ الفراغ الذي خلّفه توقف معرض الكتاب بصفاقس.
المعارض المتخصصة: رهانات المستقبلمعرض صفاقس لكتاب الطفل: معرض متخصص تنظمه جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل منذ سنة 1994، واعتمد منذ سنة 2023 ضمن قائمة المعارض المعتمدة لدى اتحاد الناشرين العرب. ستنتظم الدورة 31 من 23 إلى 30 مارس 2026 تحت شعار "الكتاب صديق-إمتاع وتوثيق".
معرض الكتاب العلمي والرقمي: مبادرة من مدينة العلوم بتونس، نُظّمت دورته الخامسة يومي 27 و28 ديسمبر 2025، ويجمع بين البيع والتنشيط العلمي والثقافي عبر ورشات تفاعلية وعروض علمية وأدبية.
تنوّعت معارض الكتاب في تونس وتعدّدت، لكنها تبقى محدودة نسبيا ولا تغطّي بصفة متوازنة كل أنحاء الجمهورية. وتلعب هياكل وزارة الثقافة، المركزية والجهوية، دورا محوريا في تنشيط هذا القطاع ومساندته، لتظل معارض الكتاب الفضاء الرئيسي لتسويق الكتاب في ظل تقلّص عدد "الكتبيات" واقتصارها أساسا على الكتب والأدوات المدرسية.
