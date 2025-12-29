معارض الكتاب فضاءات تجمع بين التجارة وتنمية عادة المطالعة

منية كواش



أغلق معرض الكتاب لمدينة تونس سلسلة من الأحداث الثقافية المكثفة عرفتها نهاية سنة 2025، مثل مواسم الإبداع التي نظمها المسرح الوطني وأيام قرطاج المسرحية ثم مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وعرفت كلّها نجاحا نوعيا من ناحية البرمجة وكمّيا من ناحية المشاركة الواسعة نسبيا من المواطنين المستفيدين من هذه الفعاليات.



معارض الكتاب لترميم ما يمكن ترميمه



المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات توفّر الدّعم اللوجستي



المعرض الوطني للكتاب: تجربة بأهداف واضحة وإشكالات تنظيمية



المعارض الجهوية: حضور محدود وانتظام ضعيف



المعارض المتخصصة: رهانات المستقبل



توسّعت التجربة التونسية لمعارض الكتاب، فما هي أهدافها وما هي أصنافها وخصائصها؟تدخل معارض الكتاب ضمن رؤية شاملة تضع الكتاب ضمن منظومة تجمع بين البعد الفكري سواء من ناحية التأليف أو التشجيع على المطالعة، والبعد الصناعي سواء من ناحية الطباعة والإخراج والرسم والتصوير، والبعد التجاري فيما يهمّ النشر وحقوق التأليف والتسويق.كما تحاول المعارض تعويض ما خلّفته ظاهرة تقلّص عددكنقاط بيع طبيعية للكتاب، فقد بيّنت دراسات إحصائية حديثة، أن المعارض تستقطب حواليمن مبيعات الكتاب في تونس، ولا تزيد مبيعاتعن الثلث.وإن غلبت على المعارض، في الظاهر، عمليات بيع الكتب والحرص على استقطاب القراء وتحويلهم إلى، كما يقع في كل المعارض بقطع النظر عما تعرضه من سلع، فإن معارض الكتاب لا تقتصر على هذه الوظيفة التجارية لأنها تنظم أيضا ندوات فكرية ولقاءات تجمع الكتاب بالقراء كما تجمع الكتّاب بزملائهم من الكتاب وبالناشرين، وكلّها فرص لمشاريع مستقبلية. فهي وسيلة ناجعة لتنمية صناعة الكتاب ولترسيخ عادة المطالعة وتوسيعها.تتميّز تونس بإرساء مجموعة من معارض الكتاب يمكن تصنيفها إلى معارض دولية ومعارض وطنية ومعارض جهوية ومعارض متخصّصة.: تشرف عليه مباشرة وزارة الشؤون الثقافية ويحظى بدعم لوجستي من المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، وما راكمته من خبرة تنظيمية. أصبح من التقاليد الراسخة في المشهد الثقافي التونسي، وله جمهور كبير من مختلف الأجيال. ونسخته القادمة ستكون الدورةوسيقع تدشينها فيالقادم وستمتدّ إلى، وهو مفتوح للمشاركات الأجنبية إضافة لدور النشر المحلّية.أعلنت الهيئة المديرة لمعرض تونس الدولي للكتاب أنها رصدت جائزتين:* واحدة باسم، الباحث والأستاذ سابقا بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، وتخصّص الجائزة لأفضل ناشر لقصص الأطفال أو اليافعين وقيمتها* والثانية هي، وتمنح لأفضل ناشر تونسي وقيمتها، وينتظم منذ عشر سنوات، يتخذ له ميعادا في شهر ماي بالمعرض الدولي بسوسة. آخر دورة له وهي العاشرة انعقدت من، ويعتبر هذا المعرض من ناحية الأهمية الثاني بعد معرض تونس الدولي للكتاب.المعرض الوطني للكتاب نشأت فكرته الأولى في غمرة الاحتفال بسنةكسنة وطنية للكتاب. ومع دخول مشروع مدينة الثقافة الشاذلي القليبي حيز العمل، مثّل بهوها العريض الفضاء الطبيعي الذي احتضن الدورة الأولى منتحت شعار، وبمشاركة فاعلين رئيسيين في مجال النشر والتأليف.جاء تنظيم المعرض الوطني للكتاب في دورته الأولى بمشاركةوبعرض، تشجيعا للكتّاب التونسيين ودعما للناشرين. واشترط المنظمون أن تكون العناوين مطبوعة فعليا في تونس، وهو ما أدى إلى إقصاء عناوين تونسية نشرت في الخارج.بعد دورتين، واجه المعرض صعوبات أبرزها جائحةسنة 2020، ثم الخلافات حول الجهة المنظمة بين وزارة الثقافة واتحاد الناشرين، الذي أعلن عدم مشاركته في الدورة الخامسة المزمع تنظيمها من، لتتلاشى بذلكالتي جسّمها شعار: معرض جهوي تنظمه المندوبية الجهوية بولاية تونس، ترشحه خصائصه التنظيمية ومكانه المميز بشارع الحبيب بورقيبة ليكون معرضا وطنيا فعليا. بلغ دورتهمن: ثمرة تعاون بين المندوبية الجهوية للثقافة وجمعية الكتاب بصفاقس منذ سنة، لكنه توقف بعد دورته الخامسة سنة: مبادرة من مجمع مهن الكتاب، انتظم منتحت شعار، ويُنتظر أن يسدّ الفراغ الذي خلّفه توقف معرض الكتاب بصفاقس.: معرض متخصص تنظمه جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل منذ سنة، واعتمد منذ سنةضمن قائمة المعارض المعتمدة لدى اتحاد الناشرين العرب. ستنتظم الدورةمنتحت شعار: مبادرة من مدينة العلوم بتونس، نُظّمت دورته الخامسة يومي، ويجمع بين البيع والتنشيط العلمي والثقافي عبر ورشات تفاعلية وعروض علمية وأدبية.تنوّعت معارض الكتاب في تونس وتعدّدت، لكنها تبقى محدودة نسبيا ولا تغطّي بصفة متوازنة كل أنحاء الجمهورية. وتلعب هياكل وزارة الثقافة، المركزية والجهوية، دورا محوريا في تنشيط هذا القطاع ومساندته، لتظل معارض الكتاب الفضاء الرئيسي لتسويق الكتاب في ظل تقلّص عددواقتصارها أساسا على الكتب والأدوات المدرسية.