رفض اعتراض أحمد نجيب الشابي على الحكم الغيابي القاضي بسجنه 12 عاما

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64c7a6cab81816.15804876_lmogjnihfpqek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 14:14
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، برفض اعتراض المتهم أحمد نجيب الشابي شكلا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين.

وكان أحمد نجيب الشابي رفع اعتراضا ضد الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي نهائيا بسجنه مدة اثني عشر عاما في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1" .



يذكر أن إحدى الفرق الأمنية تولت بتاريخ 5 ديسمبر الجاري إيقاف أحمد نجيب الشابي تنفيذا للحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بسجنه مدة اثني عشر عاما على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة 1 قبل أن تأذن النيابة العمومية بإيداعه السجن.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر الجمعة 28 نوفمبر الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف "بقضية التآمر على أمن الدولة".

وتم الحكم على أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي (بحالة سراح)، بالسجن 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية بعد أن كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في حقه بالسجن 18 سنة.
