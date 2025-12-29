جريمة دامية بالقاهرة.. طعنة غادرة تنهي حياة شاب وسط ذعر المارة في المقطم

استيقظ سكان منطقة المقطم بالقاهرة، صباح اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل مروعة، بعدما لقي شاب مصرعه إثر مشاجرة اندلعت في أحد شوارع المنطقة.







تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة في نطاق قسم شرطة المقطم، ووجود قتيل في موقع الحادث. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وقيادات المباحث إلى المكان، وفرضت طوقًا أمنيًا، وبدأت معاينة مسرح الجريمة.أظهرت المعاينة وجود جثمان شاب مُصاب بطعنة نافذة بجسمه بواسطة سلاح أبيض، أدت إلى وفاته قبل أن يتمكن أحد من تقديم الإسعافات له.وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافًا كلاميًا نشب بين الضحية وأطراف أخرى، سرعان ما تطوّر إلى اشتباك بالأيدي، استُخدم خلاله سلاح أبيض، أسفر عن تسديد الضربة القاتلة.وأصدرت النيابة العامة المصرية قرارًا بنقل الجثمان إلى المشرحة لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة بدقة، بينما باشرت أجهزة البحث الجنائي إجراءات مكثفة لتحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه في أسرع وقت.