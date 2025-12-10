Babnet   Latest update 19:41 Tunis

ترامب يتغزل بشفتي المتحدثة باسم البيت الأبيض

Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Decembre 2025 - 18:28 قراءة: 1 د, 37 ث
      
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل بعد أن أبدى إعجابا لافتا بمظهر المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في خطاب كان من المفترض أن يركز على جدوله الاقتصادي.

وأثناء تجمع انتخابي في ماونت بوكونو بولاية بنسلفانيا، حيث كان ترامب يسعى إلى الترويج لما وصفه بالنجاح الاقتصادي لإدارته، خرج ترامب عن سياق حديثه ليقدم ما بدا أنه مديح شخصي مبالغ فيه لليفيت (28 عاما)، قائلا أمام الحشود: "لقد أحضرنا نجمتنا اليوم، كارولاين. أليست رائعة؟ هل كارولاين رائعة؟" واندفع الجمهور بالهتافات بينما كان ترامب يواصل حديثه عنها.



وواصل ترامب إظهار افتتانه بليفيت، مركزا بشكل غير مألوف على شفتيها ومضيفا مؤثرات صوتية غريبة ليصف طريقة حديثها، قائلا: "عندما تظهر على التلفزيون، خاصة على قناة فوكس، فهم يسيطرون تماما. وعندما تصعد هناك بوجهها الجميل وتلك الشفاه التي لا تتوقف-أوب-أوب-أوب، مثل رشاش صغير".


وأضاف ترامب أن ليفيت "لا تخاف" لأنها تدافع عن سياسات يعتبرها "واضحة وصحيحة"، قائلا: "نحن لا نسمح للرجال بالمشاركة في رياضات النساء، ولا نحتاج إلى ترويج قضية المتحولين جنسيا للجميع، ولا ندافع عن الحدود المفتوحة التي تسمح بدخول كل العالم إلى بلدنا، من السجون وغيرها. ولذلك لديها وظيفة أسهل. أنا لا أريد أن أكون سكرتير الصحافة لدى الطرف الآخر".

ويبدو أن هذا الافتتان ليس جديدا، إذ سبق لترامب أن استخدم التشبيه نفسه خلال مقابلة مع "نيوزماكس" في أوت، حيث قال: "إنه ذلك الوجه، وذلك العقل، وتلك الشفاه التي تتحرك مثل رشاش".

وأضاف حينها: "إنها شخص رائع، ولا أعتقد أن أي رئيس حصل على سكرتير صحفي أفضل من كارولاين."

وتزوجت ليفيت في جانفي من مطور العقارات نيكولاس ريتشيو البالغ من العمر 60 عاما، وذلك بعد نحو ستة أشهر من ولادة طفلهما نيكو. وتنحدر ليفيت من ولاية نيوهامبشير، وكانت قد عملت في إدارة ترامب الأولى كسكرتيرة صحفية مساعدة بين عامي 2019 و2021.

وبعد محاولة غير ناجحة في انتخابات الكونغرس، عادت ليفيت للعمل في فريق حملة ترامب في جانفي 2024 كسكرتيرة صحفية. وبعد تعيينها في منصبها الحالي، أصبحت أصغر سكرتيرة صحفية في تاريخ البيت الأبيض.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320027


