كأس العرب 2025: السعودية أمام مهمة سهلة والمغرب في اختبار قوي أمام عُمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69327d3f7d3847.45484182_hlnfjempogkqi.jpg width=100 align=left border=0>
تتواصل منافسات بطولة كأس العرب قطر 2025 اليوم الجمعة بمواجهتين بارزتين في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يخوض منتخب المغرب مباراة قوية أمام عُمان، فيما تبدو مهمة المنتخب السعودي في المتناول عندما يلاقي جزر القمر.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة


عُمان × المغرب

* الوقت: 15:30 بتوقيت تونس
* الملعب: المدينة التعليمية – قطر
* القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD – الكأس – أبوظبي الرياضية – عُمان الرياضية – الشارقة الرياضية – دبي الرياضية – الكويت الرياضية – منصة شاشا – تطبيق stc tv

جزر القمر × السعودية

* الوقت: 19:30 بتوقيت تونس
* الملعب: استاد البيت – قطر
* القنوات الناقلة:
beIN SPORTS HD – الكأس – السعودية الرياضية – MBC 1 – الشارقة الرياضية – دبي الرياضية – الكويت الرياضية – عُمان الرياضية – منصة شاشا

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى

* المغرب: 3 نقاط
* السعودية: 3 نقاط
* عُمان: 0 نقطة
* جزر القمر: 0 نقطة

وتعد مواجهة المغرب وعُمان اختبارًا مهمًا لتأكيد جدية المنافسة على بطاقة العبور، في حين يسعى المنتخب السعودي لتحقيق فوزه الثاني تواليًا وتعزيز حظوظه في التأهل المبكر إلى الدور ربع النهائي.


Babnet
