رونالدو يخرج عن صمته.. وينشر صورا مع جورجينا وترامب

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعوته لزيارته في البيت الأبيض والترحيب الحار به وبزوجته المستقبلية عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز.







وشهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض لحظة استثنائية جمعت بين السياسة والرياضة والتكنولوجيا، حيث ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ممسكا بمفتاح البيت الأبيض.ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مأدبة العشاء، بالنجم البرتغالي، مؤكدا أن حضوره يمثل شرفا كبيرا له، وقال بابتسامة: “ابني بارون من أشد المعجبين برونالدو، ويبدو أنه يحترمني أكثر الآن بعد أن قدمته إليه”.وأضاف الرئيس الأمريكي: "أشكرك على حضورك، إنه شرف كبير لي".ونشر رونالدو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي عدة صوره له ولشريكته جورجينا مع دونالد ترامب في البيت الأبيض.وكتب رونالدو في منشوره قائلا: "شكراً سيدي الرئيس على دعوتك وعلى الترحيب الحار الذي قدمته لي ولزوجتي المستقبلية جورجينا رودريغيز، أنت والسيدة الأولى. لكل منا قيمة نقدمها، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل قوامه الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بالمشاركة مع كندا والمكسيك خلال الفترة 11 جوان وحتى 19 جويلية 2026.المصدر: instagram/cristiano