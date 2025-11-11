Babnet   Latest update 09:01 Tunis

الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912de9a7c3847.81165009_foqhgkjipemln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 07:57 قراءة: 1 د, 30 ث
      
صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ بعد تصويت أيده 36 عضو كنيست مقابل معارضة 15.



كما أقر الكنيست مشروع قانون موازٍ في طرح مماثل، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض، بأغلبية 37 صوتا مقابل 14 معارضا، في خطوة عكست تعاونا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.


وبحسب تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة ليتمكن أعضاء الكنيست عن حزب "ييش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت.

وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، لاستكمال الإعداد تمهيدا للتصويت النهائي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي على طرح المشروع، بدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، مشيرا إلى أن "الظروف تغيرت" وأن رئيس الحكومة يدعم أيضا اقتراحا يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

وكان بن غفير قد هدد سابقا بأن حزبه لن يصوت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مؤكدا أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزاما صريحا بسن قانون الإعدام.

من جهتها، حذرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيؤدي إلى "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل "تمارس الإعدام فعلياً منذ سنوات بوسائل مختلفة".

وأشارت إلى أن أخطر ما في القانون المقترح هو أنه يسري بأثر رجعي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ أحكام بالإعدام بحق مئات الأسرى الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر 2023.

بدورها، اعتبرت حركة "حماس" أن المصادقة على مشروع القانون تمثل "تجسيدا للوجه الفاشي للاحتلال"، بينما حذر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من أن "تبعات هذا القرار ستكون أكثر دموية".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318260


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 20 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-14
24°-15
25°-15
26°-15
27°-17
  • Avoirs en devises
    25072,9

  • (10/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40373 DT        1$ =2,95238 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:01 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*