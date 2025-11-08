النيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين

وكالات - أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول يوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة.







وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة: "تم إصدار مذكرة توقيف بحق 37 مشتبها بهم، بينهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس.. بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".وشددت النيابة العامة على أن السلطات الإسرائيلية متهمة بارتكاب إبادة جماعية، وقصف مكثف لقطاع غزة، وعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية.يذكر أن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة رفضت الالتماسات التي قدمتها إسرائيل في وقت سابق بهذا الخصوص وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت الذي أقاله نتنياهو من منصبه.وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة اعتقال.