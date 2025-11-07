إندونيسيا.. انفجار في مسجد بمجمع مدرسي أثناء صلاة الجمعة

وكالات - أصيب ما لا يقل عن 54 شخصا اليوم الجمعة جراء انفجار داخل مسجد ضمن مجمع مدرسي في جاكرتا، وفق قائد شرطة المدينة أسيب إيدي سوهيري.







كما أشار سوهيري، في تصريحات نقلتها قناة "كومباس تي في"، إلى أن الإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، مضيفا أن عددا من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي.وأفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر أمنية، بأن الانفجار حدث أثناء أداء صلاة الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين المصلين والتلاميذ القريبين من الموقع، حيث هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان على الفور، بينما انتشرت وحدات أمنية خاصة حول موقع الحادث، وفق لقطات بثّتها قناتان تلفزيونيتان محليتان.ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث لمعرفة ما إذا كان الانفجار ناجما عن عمل متعمد أو نتيجة حادث عرضي، ولم تسجل أي وفيات حتى اللحظة، كما لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مجاورة لتلقي الرعاية الطبية