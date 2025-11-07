ترامب: الشرع "رجل قوي" ورفعنا العقوبات عن سوريا بطلب من تركيا وإسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690d884f827d84.61835225_qpkojmehfgiln.jpg width=100 align=left border=0>

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع بأنه "رجل قوي"، كاشفا أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب تركيا وإسرائيل.



وفي تصريح من البيت الأبيض قال ترامب: سوف نلتقي (أنا والشرع) وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير".





Trump on Sharaa: We are going to meet . I think he is doing w Gary good . It is very tough neighbourhood and he is a tough guy. And I get along with him & a lot of progress has need on Syria . pic.twitter.com/SUlxl5r9HG — Hiba Nasr (@HibaNasr) November 7, 2025



وكشف أنه "تم رفع العقوبات بناء على طلب تركيا، وطلب إسرائيل في الواقع، وطلب عدد من الدول المختلفة. ورفعنا العقوبات لمنحهم فرصة، وبصراحة، إيران طلبت أيضا رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن "إيران تواجه عقوبات أمريكية شديدة، وهذا يجعل من الصعب جدا عليها أن تقوم بما ترغب في القيام به، وأنا منفتح على الاستماع إلى ذلك، وسنرى ما سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على هذا الاحتمال".



