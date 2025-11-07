Babnet   Latest update 07:03 Tunis

ترامب: الشرع "رجل قوي" ورفعنا العقوبات عن سوريا بطلب من تركيا وإسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690d884f827d84.61835225_qpkojmehfgiln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Novembre 2025 - 06:26 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع بأنه "رجل قوي"، كاشفا أنه رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب تركيا وإسرائيل.

وفي تصريح من البيت الأبيض قال ترامب: سوف نلتقي (أنا والشرع) وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية. إنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا. إنها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير".



وكشف أنه "تم رفع العقوبات بناء على طلب تركيا، وطلب إسرائيل في الواقع، وطلب عدد من الدول المختلفة. ورفعنا العقوبات لمنحهم فرصة، وبصراحة، إيران طلبت أيضا رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن "إيران تواجه عقوبات أمريكية شديدة، وهذا يجعل من الصعب جدا عليها أن تقوم بما ترغب في القيام به، وأنا منفتح على الاستماع إلى ذلك، وسنرى ما سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على هذا الاحتمال".

وأضاف: "لكننا بالفعل رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة حقيقية، وأعتقد حتى الآن أنه يقوم بعمل جيد جدا حتى الآن".


