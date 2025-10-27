Babnet   Latest update 12:40 Tunis

مدغشقر تسحب الجنسية من الرئيس السابق بعد الإطاحة به في انقلاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ed3cdc8e4788.93644268_oimghqplfnjke.jpg width=100 align=left border=0>
جرى سحب الجنسية من رئيس مدغشقر السابق أندري راجولينا بعدما أطيح به في انقلاب عسكري قبل أكثر من أسبوع.

ويحمل راجولينا، الذي لا يعُرف مكانه بعدما فر من البلاد عقب مظاهرات طالبت باستقالته، الجنسية الفرنسية أيضا.



ووقع رئيس الوزراء الجديد هرينتسالاما راجاوناريفيلو مرسوما يقضي بتفعيل القوانين التي تجرد كل أبناء مدغشقر من جنسيتهم إذا كانوا يحملون جنسية دولة أخرى.

وكان تمتع راجولينا بالجنسية الفرنسية مصدر جدل سابقا بشأن أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية في 2023، التي فاز بها؛ وفر من البلاد في ذروة المظاهرات التي قادها الشباب، ونزل بسببها الآلاف إلى الشوارع في العديد من المدن، وأدت في البداية إلى حملة إجراءات صارمة من جانب قوات الأمن أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

وقال رئيس مدغشقر السابق آنذاك إنه يخاف على حياته وألقى خطابا على الأمة من موقع مجهول قبل أيام من استيلاء الجيش على السلطة، وأداء الكولونيل مايكل راندريانيرينا اليمين رئيسا للبلاد.

وشهدت مدغشقر من قبل العديد من الانقلابات، كما أن لديها تاريخا من الأزمات السياسية منذ حصلت على الاستقلال من فرنسا في 1960 .


