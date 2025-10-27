هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا

كشفت نتائج استطلاع جديد أن سكان ولاية هامبورغ الألمانية هم الأكثر رضا عن ظروف حياتهم في ألمانيا.



وبحسب تحليل أعدته جامعة “فرايبورغ” الألمانية احتلت هامبورغ مجددا المرتبة الأولى بين الولايات في المؤشر المعروف باسم “أطلس السعادة”.



وبحسب الاستطلاع قيّم المشاركون في هامبورغ مستوى رضاهم عن حياتهم بمعدل بلغ 7.33 نقط من أصل 10 نقاط، بتراجع طفيف مقارنة بعام 2024.وجاء في تحليل المؤشر: “سكان هامبورغ ميسورو الحال، كما أن مستوى الشعور بالسعادة متقارب بينهم إلى حد كبير”، وأضاف أن هامبورغ تقدم أيضا مستوى جيدا من الخدمات العامة.وجاءت بعد هامبورغ كل من بافاريا وراينلاند-بفالتس (7.21 نقط لكل منهما)، ثم شمال الراين-ويستفاليا (7.19 نقط)، وشليزفيج-هولشتاين (7.12 نقط). أما أدنى مستويات الرضا فكانت في بريمن (6.89 نقط) وبرلين (6.83 نقط)، وزارلاند (6.78). وتذيلت القائمة ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن بمعدل 6.06 نقط.ووفقا للاستطلاع تحسن مستوى الرضا في ولايتي راينلاند-بفالتس وتورينجن، بينما تراجع إلى حد ما في ولاية شليزفيغ-هولشتاين.وأشار معدّو التحليل إلى أن “الفوارق في مستوى السعادة بين الولايات الألمانية تتقلص حاليا”، إذ تشهد المناطق الأقل رضا تحسنا طفيفا بينما تستقر المستويات العليا دون زيادة تُذكر.ووصف التحليل ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن بأنها حالة سلبية استثنائية، نظرا لانخفاض مستوى الرضا فيها عن المعدل العام واستمرار التراجع. ومع ذلك يرى معدّو التحليل أن الولايات الألمانية تقترب تدريجيا من بعضها على مستوى متوسط من الرضا.ووفقا للبيانات فإن التحليل يشمل نتائج استطلاعين، أحدهما يتعلق بتقييم الشعور بالرضا، وشمل 13 ألفا و905 أشخاص فوق 16 عاما خلال الفترة من جويليةز 2024 حتى جويليةز 2025، وأجراه معهد “ديموسكوبي ألنسباخ”، والثاني أجراه معهد “إيبسوس” لأبحاث السوق حول مجالات العمل والدخل والأسرة والترفيه في جوان 2025، وشمل 5148 فردا فوق 18 عاما.