دورة الهاشمي رزق الله لكرة اليد من 29 اكتوبر الى 1 نوفمبر بقاعة قرمبالية بمشاركة تونس والكويت وايران وغينيا

تنطلق دورة الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 بقاعة قرمبالية، بمشاركة أربعة منتخبات هي تونس والكويت وإيران وغينيا، وفق ما أعلنت عنه الجامعة التونسية لكرة اليد.



وتأتي هذه الدورة في إطار التحضيرات للالتزامات الدولية القادمة، حيث ستخوض العناصر الوطنية ثلاث مباريات متتالية أمام منتخبات قوية من آسيا وإفريقيا، ما يمنح الإطار الفني فرصة لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.









البرنامج الكامل للمقابلات (بقاعة قرمبالية)

الأربعاء 29 أكتوبر 2025



* الساعة 15:00 غينيا × الكويت

* الساعة 17:00 تونس × إيران



الخميس 30 أكتوبر 2025



* الساعة 15:00 الكويت × إيران

* الساعة 17:00 تونس × غينيا



الجمعة 31 أكتوبر 2025



* الساعة 16:00 غينيا × إيران



السبت 1 نوفمبر 2025



* الساعة 16:00 تونس × الكويت



وسيكون اللقاء الافتتاحي للمنتخب التونسي يوم 29 أكتوبر على الساعة الخامسة مساء ضد منتخب إيران، على أن يختتم مشاركته بمواجهة منتخب الكويت يوم 1 نوفمبر.

