عباس يصدر إعلانا دستوريا حول رئاسة السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (89 عاما)، اليوم الأحد، إعلانا دستوريا يقضي بأن يتولى نائبه حسين الشيخ مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا بحال شغور المنصب.



وينص الإعلان، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين (حسين الشيخ)، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".





كما ينص الإعلان على أنه "في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد تلك المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط". وبموجب الإعلان الدستوري، يُلغى الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024، "حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني"، وفقا للوكالة.



وكان الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024 ينص على أن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة في حال شغور المنصب. الوكالة نقلت عن عباس قوله إن "إصدار الإعلان الدستوري يأتي تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".

ويتولى عباس الرئاسة منذ 20 عاما، وتحديدا منذ 15 جانفي 2005، في أعقاب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في نوفمبر 2004.

