ريال مدريد يفوز على برشلونة بجدارة في "كلاسيكو" ملتهب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe61eb5a0925.09559580_flgijqemnkhpo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 18:58
      
حقق فريق ريال مدريد فوزا مستحقا على غريمه التقليد برشلونة (2-1) في "الكلاسيكو" الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ولاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقتين (22، 43) على التوالي.



بينما سجل اللاعب الإسباني فيرمين لوبيز هدف الفريق الكتالوني الوحيد عند الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وشهد المباراة إهدار ركلة جزاء من قبل مبابي في الدقيقة 52، وطرد نجم برشلونة بيدري عندما كان الكلاسيكو يلفظ أنفاسه الأخيرة على على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 27 نقطة، وابتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن وصيفه برشلونة.


