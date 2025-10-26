مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe594559dcf9.01421421_lojiqegfmpknh.jpg width=100 align=left border=0>

خسر فريق مانشستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للمدافع البولندي ماتي كاش الذي سجل هدف الفوز الوحيد لهم مبكرا في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "فيلا بارك - Villa Park" بمدينة برمنغهام.









وتوقف رصيد فريق مانشستر سيتي بعد هذه الهزيمة عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".



في المقابل، رفع نادي أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم الترتيب. وتوقف رصيد فريق مانشستر سيتي بعد هذه الهزيمة عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".في المقابل، رفع نادي أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع على سلم الترتيب.