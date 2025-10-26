Babnet   Latest update 09:20 Tunis

البوندسليغا: بايرن ميونيخ يعزز الصدارة بفوز عريض على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bundesligua.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 08:14 قراءة: 1 د, 7 ث
      

**

برلين 26 أكتوبر 2025 – حقق بايرن ميونيخ انتصارًا جديدًا عزز به صدارته للبطولة الألمانية لكرة القدم، بتفوقه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الثامنة من البوندسليغا.



وسجل أهداف النادي البافاري كل من جوشوا كيميش في الدقيقة 64، ورافائيل غيريرو في الدقيقة 69، ولينارت كارل في الدقيقة 81، ليواصل بايرن سلسلة نتائجه المثالية رافعًا رصيده إلى 24 نقطة بالعلامة الكاملة، متقدمًا بخمس نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني. وفي المقابل، تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

نتائج أبرز مباريات الجولة

* لايبزيغ × أوغسبورغ (6-0)
فوز كاسح رفع رصيد لايبزيغ إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي أوغسبورغ بـ7 نقاط في المركز الخامس عشر.

* آينتراخت فرانكفورت × سانت باولي (2-0)
ثنائية جوناثان بوركاردت وضعت فرانكفورت في المركز السادس بـ13 نقطة، فيما بقي سانت باولي بـ7 نقاط في المركز الرابع عشر.

* هوفنهايم × هايدنهايم (3-1)
هوفنهايم يرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، وهايدنهايم يواصل التراجع في المرتبة السابعة عشرة بـ4 نقاط.

* فولفسبورغ × هامبورغ (1-0)
فولفسبورغ وهامبورغ يتقاسمان الرصيد بـ8 نقاط لكل منهما، مع أفضلية نسبية لفولفسبورغ في المركز الثاني عشر على حساب هامبورغ الثالث عشر.

* بوروسيا دورتموند × كولن (1-0)
فوز قاتل لدورتموند عبر ماكسيميليان باير في الدقيقة (90+6)، رفع به رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، بفارق نقطتين عن لايبزيغ.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317331


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:06
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-21
23°-18
25°-17
26°-17
27°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    