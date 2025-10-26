البوندسليغا: بايرن ميونيخ يعزز الصدارة بفوز عريض على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة



**

برلين 26 أكتوبر 2025 – حقق بايرن ميونيخ انتصارًا جديدًا عزز به صدارته للبطولة الألمانية لكرة القدم، بتفوقه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الثامنة من البوندسليغا.



نتائج أبرز مباريات الجولة



وسجل أهداف النادي البافاري كل منفي الدقيقة 64، وفي الدقيقة 69، وفي الدقيقة 81، ليواصل بايرن سلسلة نتائجه المثالية رافعًا رصيده إلى، متقدمًا بخمس نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني. وفي المقابل، تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عندفي المركز الثامن عشر والأخير.فوز كاسح رفع رصيد لايبزيغ إلىفي المركز الثاني، فيما بقي أوغسبورغ بـ7 نقاط في المركز الخامس عشر.ثنائية جوناثان بوركاردت وضعت فرانكفورت في المركز السادس بـ13 نقطة، فيما بقي سانت باولي بـ7 نقاط في المركز الرابع عشر.هوفنهايم يرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، وهايدنهايم يواصل التراجع في المرتبة السابعة عشرة بـ4 نقاط.فولفسبورغ وهامبورغ يتقاسمان الرصيد بـ8 نقاط لكل منهما، مع أفضلية نسبية لفولفسبورغ في المركز الثاني عشر على حساب هامبورغ الثالث عشر.فوز قاتل لدورتموند عبر ماكسيميليان باير في الدقيقة (90+6)، رفع به رصيده إلىفي المركز الثالث مؤقتًا، بفارق نقطتين عن لايبزيغ.