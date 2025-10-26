البوندسليغا: بايرن ميونيخ يعزز الصدارة بفوز عريض على بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة
**برلين 26 أكتوبر 2025 – حقق بايرن ميونيخ انتصارًا جديدًا عزز به صدارته للبطولة الألمانية لكرة القدم، بتفوقه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الثامنة من البوندسليغا.
وسجل أهداف النادي البافاري كل من جوشوا كيميش في الدقيقة 64، ورافائيل غيريرو في الدقيقة 69، ولينارت كارل في الدقيقة 81، ليواصل بايرن سلسلة نتائجه المثالية رافعًا رصيده إلى 24 نقطة بالعلامة الكاملة، متقدمًا بخمس نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني. وفي المقابل، تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
نتائج أبرز مباريات الجولة* لايبزيغ × أوغسبورغ (6-0)
فوز كاسح رفع رصيد لايبزيغ إلى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي أوغسبورغ بـ7 نقاط في المركز الخامس عشر.
* آينتراخت فرانكفورت × سانت باولي (2-0)
ثنائية جوناثان بوركاردت وضعت فرانكفورت في المركز السادس بـ13 نقطة، فيما بقي سانت باولي بـ7 نقاط في المركز الرابع عشر.
* هوفنهايم × هايدنهايم (3-1)
هوفنهايم يرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، وهايدنهايم يواصل التراجع في المرتبة السابعة عشرة بـ4 نقاط.
* فولفسبورغ × هامبورغ (1-0)
فولفسبورغ وهامبورغ يتقاسمان الرصيد بـ8 نقاط لكل منهما، مع أفضلية نسبية لفولفسبورغ في المركز الثاني عشر على حساب هامبورغ الثالث عشر.
* بوروسيا دورتموند × كولن (1-0)
فوز قاتل لدورتموند عبر ماكسيميليان باير في الدقيقة (90+6)، رفع به رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، بفارق نقطتين عن لايبزيغ.
