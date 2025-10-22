Babnet   Latest update 20:14 Tunis

الفوزان مفتيا عاما جديدا للسعودية.. بتوصية من محمد بن سلمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f929f2b64998.37066964_ieljknqghpmfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 19:59
      
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيا عاما جديدا للمملكة، خلفا للراحل عبد العزيز آل الشيخ.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد: يُعين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير".



وجاء تعيين الفوزان بعد شهر كامل على وفاة المفتي السابق عبد العزيز آل الشيخ، والذي كان يشغل المناصب الأخرى التي بات الفوزان رئيسا لها (هيئة كبار العلماء، ورئاسة البحوث والإفتاء).

والشيخ صالح الفوزان يعد من أبرز علماء الدين في السعودية، وعمره حاليا يناهز الـ90 عاما. وتخرج الفوزان من كلية الشريعة في الرياض عام 1956، وحصل على الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن، ودرس لسنوات طويلة في جامعة الإمام محمد بن سعود.

ويعد الفوزان أحد رموز السلفية التقليدية في السعودية، وهو عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها عام 1971.

ويأتي تعيين الفوزان خلافا للتوقعات التي رشحت أسماء شيوخ من أسرة آل الشيخ، التي استحوذت تاريخيا على منصب مفتي المملكة.


