الخارجية الأمريكية تثير الجدل بتصنيف ترامب "رئيس السلام": 8 حروب أنهها في 8 أشهر

أثارت وزارة الخارجية الأمريكية جدلاً واسعاً بعد نشرها تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) وصفت فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"رئيس السلام"، مشيرة إلى أنه أنهى ثماني حروب خلال ثمانية أشهر فقط من ولايته.



وأرفقت الخارجية منشورها بصورة لترامب وهو يلوّح بيده أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية، مع قائمة تضمنت الدول أو الأطراف التي قالت إنه ساهم في إنهاء النزاعات بينها، وهي:



"رئيس السلام الذي أنهى 8 حروب في 8 أشهر".

وجاء في نص التدوينة:ووصفت الوزارة هذه الملفات بأنها "من أبرز إنجازات ترامب في إحلال السلام العالمي"، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية التي قادتها إدارته في مناطق نزاع متعددة.لكن، من بينها، شككت في، مؤكدة أنوأن بعض الاتفاقات التي أُبرمت خلال فترة ترامب كانتولم تُفضِ إلىوأوضحت التقارير أن بعض الاتفاقات، مثل التفاهم بينأو الوساطة بين، كانت في الواقع، ولم تحقق استقراراً دائماً في المنطقة.تباينتبين من رأى في المنشورفي حل الأزمات الدولية، وبين من اعتبرهاستعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ورأى معلقون أن التدوينة تمثللصالح ترامب، بينما اتهم آخرون وزارة الخارجية بـ"تسييس المنصة الرسمية للدبلوماسية الأمريكية" عبر محتوى لا يعكس الواقع الميداني.يأتي هذا الجدل في وقت، وهو ما عبّر عنه مراراً خلال حملاته الانتخابية وتصريحاته الأخيرة، مؤكداً أنه "يستحق جائزة نوبل للسلام" بسبب ما وصفه بـ"اتفاقات السلام التاريخية في الشرق الأوسط".غير أن لجنةتجاهلت ترشيحه هذا العام، ومنحت الجائزة إلىتكريماًفي بلدها، ليخسر ترامب مجدداً حلمه بـ"نوبل" التي لطالما اعتبرها