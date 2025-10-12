Babnet   Latest update 20:39 Tunis

تصفيات كأس العالم 2026: هولندا تفوز على فنلندا 4-صفر وتقترب من المونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebf8d324e319.20563372_meoinhfpjqglk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025
      
عزز ممفيس ديباي سلسلة أهدافه القياسية مع المنتخب الهولندي، الذي حقق فوزًا سهلًا بنتيجة 4-صفر على فنلندا ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، في لقاء أقيم مساء الأحد على ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام.

وبهذا الانتصار، اقتربت هولندا خطوة إضافية من التأهل إلى نهائيات كأس العالم بأمريكا الشمالية العام المقبل، فيما حافظت إسبانيا على صدارتها المريحة للمجموعة السابعة.



ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات، متقدمًا بفارق ست نقاط عن بولونيا التي تلعب لاحقًا اليوم ضد ليتوانيا خارج أرضها.

تفاصيل الأهداف

* دونيل مالين افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة.
* فيرجيل فان دايك ضاعف النتيجة برأسية قوية بعد تسع دقائق فقط.
* ممفيس ديباي أحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 38، رافعًا رصيده إلى 54 هدفًا دوليًا، بعدما كان قد حطم الشهر الماضي الرقم القياسي السابق المسجل باسم روبن فان بيرسي (50 هدفًا).
* كودي خاكبو اختتم الرباعية قبل ست دقائق من نهاية اللقاء.


