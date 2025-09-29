إيران تعدم أحد أبرز جواسيس الموساد: خفايا اختراق قواعد البيانات الحساسة

أعلنت السلطات القضائية في إيران اليوم الاثنين عن تنفيذ حكم الإعدام بحق بهمن تشوبياسل، بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، في قضية وُصفت بأنّها من أخطر قضايا الاختراق الأمني والتقني التي شهدتها البلاد.



ووفق ما نقلته وكالة تسنيم عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، فإنّ المتهم كان متخصصًا في مجال قواعد البيانات، وعمل من خلال إحدى الشركات المعرفية على مشاريع حساسة واتصالات استراتيجية، ما أتاح له وصولًا مباشرًا إلى قواعد بيانات سيادية وحكومية داخل إيران.



آلية الاستقطاب والتجنيد



المهام الموكلة إليه



تنقلات ولقاءات دولية



الحكم والتنفيذ



التحقيقات كشفت أنّ عملية استقطاب تشوبياسل بدأت خلال مشاركته في دورة تدريبية بإحدى دول الخليج، حيث رُصد من عناصر الموساد. ولاحقًا، تم الاتصال به عبر شركة وهمية تدعى، ثم جرى ترتيب لقاءات فيولاحقًا في، حيث خضع لدورات تدريبية متقدمة، قبل أن يُكلّف بمهام تجسسية مباشرة.من أبرز المهام التي اعترف بتنفيذها:للحصول على أجهزة تخدم أغراض التجسس.، على غرار الهجمات التي استهدفت القطاع النووي الإيراني سابقًا.كما زُوّد بأجهزة متطورة من بينها نسخة خاصة من نظام تشغيل يطلق عليه اسم، الذي يُمنح حصريًا لعناصر يحظون بثقة عالية لدى جهاز الموساد.تشير الوثائق إلى أنّ الجاسوس الإيراني نفّذالتقى خلالها ضباط الموساد في دول عدة منها: الإمارات، أرمينيا، الهند، تايلاند، فيتنام، إيرلندا وبلغاريا، إلى جانب لقاءات غير مباشرة أخرى.وبعد اعتقاله، وُجهت لتشوياسل تهمة، وصدر بحقه حكم بالإعدام. وبعد مصادقة المحكمة العليا الإيرانية على الحكم، نُفذ فجر اليوم.