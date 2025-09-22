قراءة سوسيولوجية في تطوّر العلوم لدى المسلمين

د. عزالدّين عناية



حاز مبحث تطوّر العلوم في الحضارة العربية الإسلامية اهتماما ملحوظا في الدراسات الغربية، وضمن هذا السياق يأتي كتاب الباحث الإيطالي غولييلمو رينزيفيللو "الإسلام وتطوّر المعارف العلمية والتقنية"، بوصفه محاولةً لرصد تلك المنجَزات وتتبّع مساراتها وتقفّي محفّزاتها.



مجتمع العلم وبدايات التشييد



القرآن واللغة العربية كحوافز علمية



صناعة الورق وانتشار المعارف



الحاجات المجتمعية والتطور العلمي



رؤية شمولية



يفرد المؤلف منذ مطلع كتابه فصلا للحديث عن، بوصفها مفتاح عصر التحول العلمي العربي، حيث مثّل القرنان التاسع والعاشر الميلاديين عمق التطور والاستيعاب للثقافات المغايرة. وقد أطلّ مع تلك الحقبة ملمح، اُستهلّت بالبحث عن علوم الأوائل، عبر الحرص على اكتشاف تراثات الإغريق والفرس والهنود، وتعريب مختارات منها وتوظيفها في الفروع المعرفية الناشئة.وتبعا لذلك مثّلتالوريث لمدرستي أثينا والإسكندرية، ليس في المجال الفلسفي فحسب، بل في المجالات العلمية أيضا، من خلال الانشغال بترجمة المؤلفات الرياضية والطبية والفلكية. وهو ما خلّفيبرز الباحث أنتطلعوا إلى بناءعبر استيعاب الفكر المغاير عقليا وتقنيا، من خلال مؤسسات الترجمة والتعليم وإشاعة المعارف على نطاق واسع. ويعتبر الفيلسوفالمؤسس لأسس المعارف العلمية والفلسفية عند العرب، واضعا ضوابط التعامل مع إرث الإغريق:غدا هذا التقليد قاعدة في الطب والفلك والحساب، حيث أضفى المفكرون على الفلسفة صبغة عملية إجرائية، لتخرج من التجريد النظري إلىفي قضايا الدين والسياسة والاجتماع والتاريخ.يؤكد رينزيفيللو أنّشكّل عنصرا حاسما في الانتقال من الثقافة الشفوية إلى الثقافة المكتوبة، وأسهم في ترسيخ تقاليد جديدة. غدتاللغة العلمية والإدارية تدريجيا، وكان للعناية المبكرة بها دور بارز، حيث برزتوتنقية المرويات، ما انعكس في تطوّر علم التاريخ.كان لاكتساب المسلمينوتصنيعه في حواضر الإسلام أثر كبير في انتشار المعارف المترجَمة والمنجَزة. فخلال القرنين التاسع والعاشر بلغ عددوأحوازها 42 مخبرا، وانتشرت الصناعة في دمشق وبغداد والقيروان وفاس، وصولا إلى الأندلس وصقلية. وقد أسهم ذلك فيداخل النسيج الاجتماعي.أمام التحولات والفتوحات، وجد المسلمون أنفسهم في حاجة إلىفي العمران والإدارة والجيش والاقتصاد. وأسهمتفي دفع هذا التحول نحو مجتمع علمي متميّز. ورغم الخلافات السياسية، حافظت البنية الاجتماعية والتشريعية على تماسكها، مما مهد لظهوريضيف رينزيفيللو لبنة جديدة إلى الدراسات السابقة، حيث حرص على الإلمام بالمتغيرات، مع رصد دور الحواضر الجديدة:، وما رافقها من ثورة عمرانية وتقنية.لقد تابع المؤلفالتي ألمّت بالمجتمع المسلم، وانعكاسها على الإبداع العلمي والابتكار التقني، لينتهي إلى أنفي تطوير العلوم، ويمثل حلقة ضرورية لفهم تطور العلوم على نطاق عالمي.غولييلمو رينزيفيللومنشورات نوفا كولتورا، روما – إيطاليا، 2025الإيطالية