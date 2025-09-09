Babnet   Latest update 19:26 Tunis

الداخلية القطرية: القصف الإسرائيلي على الدوحة أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c06e8d23f9a8.51326350_njmqepflikgho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 19:13
      
أعلنت وزارة الداخلية في قطر عن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين لقوات الأمن الداخلي في الغارات الإسرائيلية على الدوحة.

وقالت الوزارة في بيان "تعلن وزارة الداخلية أن دويّ الانفجارات الذي سمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر يوم الثلاثاء كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية".



وبحسب المعطيات الأولية، أسفر الاعتداء عن مقتل الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي في لخويا أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية.

وأفادت الوزارة بأن الجهات المختصة تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية.

وأكدت الداخلية أنها تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائما في مقدمة الأولويات.

وأهابت الوزارة بالجميع استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات، مشيرة إلى أنه سيتم لاحقا الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.



