الداخلية القطرية: القصف الإسرائيلي على الدوحة أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين

أعلنت وزارة الداخلية في قطر عن مقتل وإصابة عدد من المنتسبين لقوات الأمن الداخلي في الغارات الإسرائيلية على الدوحة.



وقالت الوزارة في بيان "تعلن وزارة الداخلية أن دويّ الانفجارات الذي سمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر يوم الثلاثاء كان نتيجة استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية".

