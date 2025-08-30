Babnet   Latest update 08:21 Tunis

غزة: مقتل جندي إسرائيلي وفقدان 4 وأبو عبيدة يتوعد الاحتلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b29e76230af2.92169840_hmolpefkgjinq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 30 Août 2025 - 07:45
      
في اليوم الـ694 من حرب الإبادة على غزة، تحول حي الزيتون في غزة إلى كابوس للجيش الإسرائيلي الذي تعرض لـ4 "أحداث أمنية" في الحي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين في إحصائية أولية، في حين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فقدان 4 جنود آخرين يُرجح أسرهم بأيدي مقاتلي حماس.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن مقاتلي القسام شاركوا في كمائن حي الزيتون بأعداد كبيرة، وأن مروحيات الجيش التي توجهت لإخلاء المصابين، واجهت سيلا من النيران، في حين اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "كمائن الزيتون" هي الأصعب منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



في الوقت ذاته، أعلن الناطق باسم القسام أبو عبيدة أن خطط العدو "الإجرامية" باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية. وأشار إلى أن مقاتلي القسام في حالة استنفار وجاهزية، وأنهم سيلقنون الغزاة دروسا قاسية.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، قائلا إنه يعمل بقوة كبيرة على مشارف مدينة غزة.

فيما قال مدير عام وزارة الصحة منير البرش إن مدينة غزة ستشهد في الأيام المقبلة عمليات موت جماعية، مشددا على أن جميع السكان يرفضون خطة الاحتلال والخروج أو الن


