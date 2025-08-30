غزة: مقتل جندي إسرائيلي وفقدان 4 وأبو عبيدة يتوعد الاحتلال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b29e76230af2.92169840_hmolpefkgjinq.jpg width=100 align=left border=0>

في اليوم الـ694 من حرب الإبادة على غزة، تحول حي الزيتون في غزة إلى كابوس للجيش الإسرائيلي الذي تعرض لـ4 "أحداث أمنية" في الحي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 11 آخرين في إحصائية أولية، في حين تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فقدان 4 جنود آخرين يُرجح أسرهم بأيدي مقاتلي حماس.



وذكرت المصادر الإسرائيلية أن مقاتلي القسام شاركوا في كمائن حي الزيتون بأعداد كبيرة، وأن مروحيات الجيش التي توجهت لإخلاء المصابين، واجهت سيلا من النيران، في حين اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "كمائن الزيتون" هي الأصعب منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

